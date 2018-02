2 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путаные месседжи CAS и МОК по поводу допинговой аферы России Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил пожизненное отстранение от Олимпиад за допинг 28 российских спортсменов, что оставляет олимпийское движение в состоянии хаоса, а чистых спортсменов - в смятении. Неужели "мышиная нора" в Сочи-2014 себя оправдала? МОК следовало не допускать россиян в Пхенчхан ни в какой форме, ведь "одного знания об обмане недостаточно для вынесения приговора", пишут СМИ. Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах из-за применения допинга, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристоф Бекер. "В случае с 28 спортсменами не удалось доказать, что они были частью системной допинговой программы России в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году", - пишет Бекер. Вердикт CAS не должен был стать для МОК сюрпризом. "В конце концов, на Олимпиаде в Рио в 2016 году многим российским спортсменам не было отказано в участии именно потому, что индивидуальных нарушений, касающихся использования запрещенных препаратов, доказано не было. С точки зрения доказательств с тех пор мало что поменялось: показания главного свидетеля Григория Родченкова были известны уже тогда", - напоминает Бекер, и "юристы выразили сомнения в том, что CAS посчитает аргументацию достаточной для отстранения". "Теперь, - продолжает журналист, - МОК сетует на то, что делу борьбы с допингом может быть нанесен серьезный урон. Вся непростая история с системой применения допинга в российском спорте доказывает, что нынешние механизмы, при помощи которых международные спортивные организации противодействуют профессионально скоординированному применению допинга, никуда не годятся. Они сосредоточены на указании на индивидуальную ответственность и конкретные случаи применения допинга. Но и то и другое сегодня профессионально маскируется, в частности спецслужбами". "Именно поэтому было бы последовательным решением, имеющим эффект устрашения, не допускать российскую олимпийскую сборную в полном составе ни в Рио, ни в Пхенчхан и только потом инициировать процесс в CAS. (...) Успех МОК в преддверии Олимпиады в Южной Корее стал бы ударом для тех, кто стоит во главе системы манипуляций в России. Теперь же они торжествуют. Их план лишить почвы обвинения в индивидуальном применении допинга спортсменами по большей части сработал, медали остались на месте. Получилось, что применение допинга себя оправдало, Россия и дальше остается в игре", - пишет автор статьи. CAS отменил санкции для 28 российских спортсменов из-за недостаточности доказательств, передает Tages-Anzeiger. При этом россияне не могут так просто поехать в Южную Корею. Автор статьи указывает: "МОК теперь придется усвоить, что одного знания об обмане недостаточно для вынесения приговора". "Когда такая страна, как Россия, отрицает систематический обман, полностью документально зафиксировать этот обман является почти невозможным, как наглядно показывает это дело. Получается, тот, кто достаточно умело обеспечивает своих атлетов допингом, сегодня имеет отличные шансы оставить своих атлетов безнаказанными", - заключает автор. "Решение CAS, отменившего пожизненный запрет на участие в Олимпиаде для 28 российских спортсменов, оставляет олимпийское движение в состоянии хаоса накануне очередного крупного международного спортивного события", - пишет журналистка The Guardian Марта Келнер. Как известно, российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Играх-2018 в статусе нейтральных, все равно на стартовой линии будут представлять как спортсменов из России. Было объявлено, что российский флаг может появиться на церемонии закрытия, а на прошлой неделе выяснилось, что из пула в 389 российских спортсменов к соревнованиям в Южной Корее будут допущены 169, говорится в статье. МОК оставил себе пространство для маневра, сделав оговорку, что в Пхенчхане будет разрешено соревноваться российским спортсменам, которые смогут доказать, что они чисты, поясняет автор. Разве юристы не видели, что это "зияющая брешь"? - пишет журналистка. МОК мог бы действовать по схеме Международного паралимпийского комитета, полностью запретившего российским паралимпийцам участвовать в Играх в Рио-2016, или Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сделавшей то же самое. "Но вместо этого он пожизненно отстранил 45 спортсменов, чья история должна была показывать, что это юридически неосуществимо", - критикует Келнер. Есть вопросы и к CAS по существу рассмотрения этих дел, продолжает журналистка. "По всей видимости, к ним отнеслись как к любой другой апелляции по поводу нарушения антидопинговых правил, поданной через почтовый ящик CAS в Лозанне, Швейцария. То есть каждый случай рассматривался индивидуально, при этом игнорировалось то, что есть подтвержденные свидетельства существования государственной системы (допинга. - Прим. ред.)", - пишет Келнер, замечая, что ни одно из утверждений осведомителя Григория Родченкова не было опровергнуто. Вердикт CAS предоставил России серьезный арсенал в пропагандистской войне, говорится в статье. "Реальность такова, что крайняя нечистоплотность, скандальность того, что российские спортсмены участвуют в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, - вероятно, не самая главная из ваших забот и не испортит вам удовольствия, когда в ближайшие недели вы будете смотреть на бобслеистов, конькобежцев и лыжников в трансляциях из Южной Кореи, сколько бы наша газета ни кричала об этой проблеме во весь голос", - рассуждает корреспондент The Times Мэтт Дикинсон. Как бы то ни было, The Times обязана кричать, уверен он. "Если когда-либо существовали аргументы в пользу тотального запрета в отношении некой страны, то они возникли после Игр 2014 года, когда страна-хозяйка Олимпиады, вступив в заговор умопомрачительно наглого масштаба, жульничала ради побед, причем очень эффективно, - говорится в статье: - она взлетела с 11-го места в медальном зачете в Ванкувере в 2010 году на 1-е к радости Владимира Путина, вложившего в эти пропагандистские усилия около 30 млрд фунтов". Корреспондент обвиняет МОК в "неудобоваримых небрежностях". "Да, Россию не допустили до Пхенчхана, но только в части флага и гимна". Делегация под флагом "Олимпийских спортсменов из России" - третья по численности. То, что Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов, - "крайне унизительное поражение для МОК", полагает автор. Газета советует читателям посмотреть документальный фильм "Икар": "Вся эта научность и анализы, все эти нормы, все эти добрые намерения и диссертации, работавшие на укрепление антидопинговой системы, - все рухнуло из-за "мышиной норы" в стене лаборатории в Сочи, сотрудников спецслужб, которые откупоривали контейнеры и заливали фальсифицированную мочу (в том числе с мужской ДНК, которая обнаруживалась в моче женщин)". И тем не менее МОК вновь "поставил точечные санкции и дипломатические любезности выше, чем лидерство и отстаивание ценностей, которые он столь лицемерно восхваляет", заключает Дикинсон. МОК надеется, что все сойдет ему с рук, потому что аудитория и пресса, в том числе The Times, все равно будут следить за Олимпиадой в Пхенчхане. Существуют серьезные доказательства причастности России к масштабной, поддерживаемой государством допинговой программе на зимних Играх в Сочи в 2014 году. В результате страна и многие из ее атлетов понесли наказание, пишет корреспондент The New York Times Виктор Мэзер. "Но, по меньшей мере, 150 российских спортсменов будут участвовать в зимней Олимпиаде. Так что они там делают? Это была история обвинений, ответных обвинений, апелляций и обратных апелляций. И она еще не закончена", - говорится в статье. Сколько атлетов прошли квалификацию? "На удивление много, серьезная команда из 168 россиян была допущена к участию в Играх", - пишет журналист. И их может стать больше: в четверг Спортивный арбитражный суд снял запрет на участие еще с 28 российских спортсменов. Так представляют ли эти атлеты Россию или нет? "Это немного запутанно и глупо", - комментирует Мэзер. Официально эти атлеты не будут "российской" сборной - они будут называться "олимпийскими спортсменами из России". Россияне, которые завоюют золото, не услышат свой гимн. Но все будут знать, что они россияне. Что касается формы спортсменов, тут размер шрифта для слов "олимпийский спортсмен из" должен быть таким же, как для слова "России", постановил МОК, возможно, пытаясь предотвратить типографские уловки, такие как напечатанные крошечным шрифтом слова "олимпийский спортсмен из", которые потеряются на фоне огромного слова "России", пишет автор. Прошли ли отбор величайшие звезды России? Некоторые прошли. На Олимпиаде будет присутствовать фаворитка фигурного катания Евгения Медведева. Вик Уайлд, российский золотой медалист в параллельном гигантском слаломе американского происхождения, также будет участвовать, сообщает корреспондент.