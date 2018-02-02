В 2017 году Россия возобновила экономический рост

После двух лет спада Россия показала рост ВВП в прошлом году, но не дотянула до прогнозируемых правительством 2%. За полтора месяца до президентских выборов Владимир Путин хочет утвердить новые реформы, говорится в редакционной статье La Tribune.

В четверг Росстат сообщил о росте ВВП РФ в 2017 году на 1,5% после его снижения на 2,8% в 2015 году и на 0,2% в 2016 году, информируют журналисты.

В 2015 и 2016 году Россия пережила самую долгую рецессию после прихода к власти Владимира Путина 18 лет назад. Этот кризис, повлекший за собой сильное падение покупательной способности российских домохозяйств, был вызван стремительным падением цен на нефть и западными санкциями, связанными с украинским кризисом, пишут авторы статьи.

Возвращение экономического роста становится утешением для властей, которые беспрестанно пропагандируют относительную стойкость российской экономики к внешним воздействиям и потрясениям. Однако оживление экономики еще далеко от средних показателей, превышавших 7% и имевших место в первые два мандата Владимира Путина (2000-2008). Тогда они были простимулированы подарком небес в виде нефти, но сегодня его оказывается недостаточно для поддержания покупательной способности, которая четвертый год подряд идет на спад, комментируют журналисты.

Российский президент поставил цель достичь темпов роста, превышающих среднемировые показатели (3,9% в 2018 году, по данным МВФ), но сам же предупредил о риске стагнации из-за отсутствия реформ, говорится в статье.

Путин поручил экономистам задачу выработать меры по увеличению эффективности и диверсификации российской экономики в преддверии президентских выборов 18 марта, однако после выхода из рецессии эти призывы отошли на второй план, отмечают журналисты.

По данным российской прессы, Кремль, в частности, рассматривает идею о повышении налогов для увеличения расходов на образование, здравоохранение и развитие инфраструктур. Такая гипотеза особо отстаивается экс-министром финансов Алексеем Кудриным, уважаемым в либеральных кругах, которого Владимир Путин попросил наметить реформы к выборам, передает редакция.

После того как в ноябре миссия МВФ посетила Россию, она снова предостерегла российские власти от риска структурных препятствий, способных нависнуть над экономическим ростом в среднесрочной перспективе. В частности, они упомянули о демографической ситуации, по-прежнему остающейся сложной, указывает La Tribune.