Сексуальные злоупотребления в ООН

Организация Объединенных Наций не избавлена от случаев сексуальных злоупотреблений и домогательств. Агентства ООН фиксируют множество свежих инцидентов и обещают усилить внутренние механизмы для борьбы с этим бедствием, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Надя Фурти.

6 февраля 2015 года Меган Ноберт, сотрудница по вопросам гуманитарной помощи и специалист по гендерной направленности, была напоена наркотиками и изнасилована служащим одной организации при ЮНИСЕФ в Бентиу, в Южном Судане, говорится в статье.

Меган Норберт рассказала, что после изнасилования, по ее ощущению, она "никоим образом не была поддержана" своим работодателем из неправительственной организации (НПО). Оказавшись вдали от близких и покинутая коллегами, она в одиночку занималась поисками медицинской помощи, чтобы предотвратить риск инфицирования болезнями, передающимися половым путем. Она также попыталась связаться с высшими представителями ЮНИСЕФ в Нью-Йорке с целью проведения расследования, говорится в статье.

С самого начала эти чиновники заявили о приверженности закону и учли серьезность ситуации, но, узнав, что насильник входил в стороннюю организацию, они дистанцировались, продолжает журналистка.

"Случай с Ноберт обнаруживает незащищенность работников, занимающихся гуманитарной помощью, в частности женского пола, и безнаказанность сексуальных преступлений", - комментирует автор статьи. Впрочем, в 2015 году Ноберт основала НПО Report the Abuse с целью создать платформу, позволяющую сотрудникам гуманитарных организаций говорить о пережитых сексуальных домогательствах. Хотя НПО прекратила свою деятельность в августе 2017 года из-за за отсутствия средств, в различных документах были обобщены свидетельства и статистические данные. Доклад, опубликованный в 2016 году, выявляет, что в 56% случаев сексуальных домогательств их виновником являлся коллега и что "66% опрошенных лиц признались в том, что они лично становились жертвами подобных действий", передает издание.

В ноябре 2017 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что начиная с июля по сентябрь поступил 31 сигнал о предполагаемом случае сексуального использования или злоупотребления, совершенного чиновником ООН в отношении лица, связанного с ним по работе. Отдельные факты имели место до 2017 года. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Женеве Сесиль Пуйи утверждает, что в 2017 году агентство получило 64 жалобы, в то время как в 2016 году их было зарегистрировано 26, пишет журналистка.

В случае с УВКБ Пуйи считает обязательным существование подразделений по вопросам сексуальных домогательств и настаивает на важности докладывать обо всех случаях домогательств на работе и на обязательствах УВКБ относиться к ним "очень серьезно", говорится в статье.

Тем не менее, по мнению Ноберт, многие жертвы не решаются изобличать тех, кто причастен к домогательствам, из страха гонений, в том числе потери работы, говорится в статье.

Генсек ООН Антониу Гутерреш спешно внес изменения в организационный регламент в случае сексуального насилия; еще в начале своего мандата он объявил об усилении политики нулевой толерантности с целью защиты пострадавших. Он отстаивает принцип коллективной ответственности в качестве межведомственной политики ооновских агентств. Чтобы пропагандировать равенство полов, он счел обязательным, чтобы женщины составляли половину сотрудников его кабинета, отмечает Фурти.