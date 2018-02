2 февраля 2018 г. Виктор Мэзер | The New York Times Почему Россия будет на Олимпиаде? Существуют серьезные доказательства причастности России к масштабной, поддерживаемой государством допинговой программе на зимних Играх в Сочи в 2014 году. В результате страна и многие из ее атлетов понесли наказание, пишет корреспондент The New York Times Виктор Мэзер. "Но, по меньшей мере, 150 российских спортсменов будут участвовать в зимней Олимпиаде. Так что они там делают? Это была история обвинений, ответных обвинений, апелляций и обратных апелляций. И она еще не закончена", - говорится в статье. Автор публикации пытается прояснить некоторые непростые вопросы. Почему Россия будет присутствовать на Олимпиаде? В декабре 2017 года МОК отстранил Россию от участия в Играх, сославшись на систематическое применение допинга. Но, как и в 2016 году, Международный олимпийский комитет заявил, что российские атлеты, в течение определенного времени проходившие строгие проверки на допинг, могут подать прошение о том, чтобы их допустили к участию, поясняет автор. Сколько атлетов прошли квалификацию? "На удивление много, серьезная команда из 168 россиян была допущена к участию в Играх", - отвечает журналист. И их может стать больше: в четверг Спортивный арбитражный суд снял запрет на участие еще с 28 российских спортсменов, говорится в статье. Так представляют ли эти атлеты Россию или нет? "Это немного запутанно и глупо", - комментирует Мэзер. Официально эти атлеты не будут "российской" сборной - они будут называться "олимпийскими спортсменами из России". Россияне, которые завоюют золото, не услышат свой гимн. Но все будут знать, что они россияне, говорится в статье. Автор уточняет и некоторые моменты, касающиеся формы спортсменов. Так, размер шрифта для слов "олимпийский спортсмен из" должен быть таким же, как для слова "России", постановил МОК, возможно, пытаясь предотвратить типографские уловки, такие как напечатанные крошечным шрифтом слова "олимпийский спортсмен из", которые потеряются на фоне огромного слова "России". Прошли ли отбор величайшие звезды России? Некоторые прошли. На Олимпиаде будет присутствовать фаворитка фигурного катания Евгения Медведева. Вик Уайлд, российский золотой медалист в параллельном гигантском слаломе американского происхождения, также будет участвовать, сообщает корреспондент. Источник: The New York Times