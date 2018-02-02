Узбекистан лишился "железной руки"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил шефа Службы нацбезопасности Узбекистана, многие годы занимавшего свой пост. Это еще один знак того, что в центральноазиатской стране наступает оттепель, считает Маркус Акерет, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Еще в декабре в своем выступлении президент страны удивительно откровенно уличил пользующуюся дурной славой Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана в чрезвычайной концентрации власти. И вот пришел момент, который был намечен еще в конце прошлого года: Мирзиёев без церемонии уволил по слухам тяжелобольного 72-летнего шефа СНБ Рустама Иноятова и перевел его на "декоративный пост" советника президента. Эта должность в политических системах, построенных на лояльности и авторитарных структурах, охотно используется для понижения чиновника в должности без ущерба его репутации, полагает журналист.

"За почти два с половиной десятилетия Иноятов построил четкую систему наблюдения, для которой и название "полицейское государство" будет безобидным. Жертвой аппарата угнетения становилось любое оппозиционное движение", - говорится в публикации.

"Кроме того, спецслужба владеет экономической империей, которая извлекала выгоду из протекционизма в экономике и большого черного рынка обмена валюты", - передает издание.

"Эта разросшаяся гидра репрессий и обогащения одной части государственной элиты не исчезнет просто так с уходом Иноятова. Большой вопрос заключает в том, с какой целью Мирзиёев избавился от некогда центральной фигуры каримовской власти: чтобы обеспечить самому себе больше возможностей для робко намеченных в прошлые месяцы экономических реформ, например, в сфере валютной политики, и в целом для осторожной перестройки государства? Или только с целью укрепления собственной власти и создания новой системы лояльности?" - рассуждает Акерет.

"Даже если еще рано однозначно оценивать намерения Мирзиёева, первый вариант кажется вероятнее второго. Существует множество признаков неминуемой оттепели", - уверен журналист. Так, среди прочего, на свободу были отпущены некоторые политзаключенные, был ослаблен визовый режим.

"По оценке наблюдателей, следящих за происходящим на протяжении нескольких лет, увольнение Иноятова является пока самым явным признаком того, что Мирзиёев серьезно намерен порвать с каримовским прошлым", - пишет автор в заключение.