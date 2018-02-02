Новый миропорядок Путина становится все более реальным

"Будучи изначально явным аутсайдером, Владимир Путин все чаще заставляет мир танцевать под свои идеи о миропорядке", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Штефан Майстер, руководитель Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии немецкого Фонда имени Роберта Боша.

"Российский президент является искушенным тактиком, который знает слабости своих противников и, имея меньшие в сравнении с НАТО ресурсы, эффективно сгенерировал в последние годы международный престиж", - пишет эксперт.

"Сегодняшнему российскому руководству, определенно, не хватает стратегического видения, однако в отличие от ЕС у него есть ясно сформулированные стратегические цели, которые оно преследует все более уверенно", - отмечает автор. Он выделяет среди целей российского правительства признание России Вашингтоном как равноценной силы, подтверждение ограниченного суверенитета соседних государств постсоветского пространства и, тем самым, зон российского влияния, а также окончание "западной" политики по демократизации в российском окружении и по всему миру.

"Для российского руководства мы находимся в фазе трансформации мирового порядка, в которой согласованные правила и международное право пользуются гораздо меньшим авторитетом, чем власть сильных. В отличие от Германии и ЕС, Москва лучше подготовлена к такому новому миру, потому что у нее есть опыт хаоса, неуверенности и зон слабой или отсутствующей государственности. Их она даже систематически создает с помощью своей политики "контролируемой дестабилизации", как, например, на Восточной Украине, чтобы оттеснить влияние Запада", - уверен эксперт.

Рассуждая о ситуации на Востоке Украины, автор добавляет: "Для российского правительства вообще нет причины изменять статус-кво, пока не будут реализованы его интересы".

"Несомненно, Россия в последние годы выступала на международной арене, прежде всего, как нарушитель, который усилил и использовал слабые стороны западных демократий. (...) Комбинация внутреннего контроля, мягких методов влияния и военной силы за границей привела к тому, что Кремль сейчас видит себя на верном пути, в то время как Запад с пути сбился", - утверждает Майстер.

Ответом для "вооруженной России" должно быть "явное устрашение", считает автор статьи. "Только когда мы будем вести как внутреннюю, так и внешнюю борьбу с врагами открытого общества, мы ограничим пространства, в которых Путин сегодня играет в великую державу", - подытоживает эксперт.