Возвращение в Сталинград спустя 75 лет

75-летие Сталинградской битвы отмечается в российском Волгограде военным парадом, бьющим рекорды, передает немецкое издание Der Standard.

"Спустя 75 лет после битвы за Сталинград танки снова едут вдоль Волги. Большим военным парадом город отмечает дату, считающуюся переломным моментом во Второй мировой войне", - пишет автор публикации Андре Баллен.

"Кульминацией парада является выступление пилотажной группы "Стрижи". Оно должно вызвать у зрителей удивление и одновременно гордость за отечественную армию", - отмечает журналист.

Сталинградская битва была одним из самых кровавых эпизодов начатой нацистами захватнической кампании против Советского Союза. Тогда погибли около 700 тыс. солдат и мирных жителей, передает издание.

Жертв битвы вспоминают и в тишине, отмечает автор. Люди возлагают цветы к местам сражений, в полдень во всем городе должна состояться минута молчания. "Однако на фоне военного пафоса со всеми громкими празднествами, проходящими местами под грохот оружия, военным парадом, выставками танков, мотокроссом, лазерным шоу, фейерверком и стрельбой из "калашникова", трауру придется занять второе место после патриотического энтузиазма", - повествует автор.

"Также и СМИ фокусируются в своих сообщениях на несомненно огромном военном значении юбилея и посвященных ему праздничных мероприятиях. (...) Даже судьба ветеранов Сталинграда - обычно давно забытых СМИ, общественностью и властью - стала вдруг актуальной", - замечает Баллен.

"Вторая мировая война играет важнейшую роль для самосознания русских, - пишет журналист. - Другие исторические обстоятельства, такие как оценка царского времени, революции или перестройки, до сих пор раскалывают страну. Тем больше победа в войне служит объединяющим элементом", - утверждает журналист.

"На протяжении десятилетий Кремль использует патриотизм в своих целях. (...) Последователи Сталина используют военные парады и авиашоу, чтобы продемонстрировать свою силу", - говорится в статье.

"Чем дальше победа уходит в прошлое, тем больше и помпезнее становятся парады. Это говорит о двух тенденциях: во-первых, русские мало что могут праздновать из недавнего прошлого. Во-вторых, парады указывают на растущую милитаризацию российского общества", - пишет журналист в заключение.