Сомнение в пользу русских

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил санкции из-за допинга в отношении 28 российских спортсменов из-за недостаточности доказательств, передает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Несмотря на явное разрешение CAS на участие спортсменов в Олимпиаде, россияне не могут так просто поехать в Южную Корею. Перед МОК, являющимся хранителем олимпийских колец и защитником чистого спорта, теперь стоят сразу два вопроса: "Как теперь интегрировать оправданных россиян?" - и, главное: "Как теперь быть с этой громкой пощечиной?" - пишет автор публикации Кристиан Брюнггер.

"МОК теперь придется усвоить, что одного знания об обмане недостаточно для вынесения приговора", - говорится в статье.

"Когда такая страна, как Россия, до сегодняшнего дня отрицает систематический обман, полностью документально зафиксировать этот обман является почти невозможным, как наглядно показывает это дело. Получается, тот, кто достаточно умело обеспечивает своих атлетов допингом, сегодня имеет отличные шансы оставить своих атлетов безнаказанными", - заключает автор.