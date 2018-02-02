Русские в США хранят верность Трампу

У президента США есть проблемы, связанные с Россией. У русских в Америке проблем с Трампом нет. Оливер Бильгер, корреспондент немецкого издания Tagesspiegel, побывал в Филадельфии, где русский образ жизни ощущается сильнее всего.

"Узкие стеклянные двери магазина "Петровский" (Petrovsky Market) становятся вратами в совершенно иной мир. Переступивший порог магазина оставляет за собой традиционную идиллию американского пригорода с его невысокими частными домами и американскими флагами на аккуратно подстриженных лужайках. В магазине он погружается в мир икры из России, сладких тортов из Украины и минеральной воды из Грузии. На Бастлетон Авеню, расположенной на северо-востоке Филадельфии, русский образ жизни ощутимее, чем где бы то ни было в США", - передает журналист.

Здесь живут те, кто приехал с Востока (автор вне зависимости от национальности называет их русскими. - Прим. ред.), чтобы попытать свое счастье на Западе. "При этом они до сих пор хотят видеть рядом с собой частичку родины. Аптекари, владельцы сапожных мастерских и парикмахеры привлекают клиентов вывесками на кириллице", говорится в статье.

В некоторых районах города русскоговорящая община составляет почти треть от общего населения. "Более 4 млн американцев имеют корни, уходящие в республики бывшего СССР", - сообщает автор.

"Большинство тех, кто живет на Бастлетон Авеню, голосовали на выборах за Дональда Трампа и до сих пор сохраняют ему верность. Что они думают о вмешательстве России в избирательную кампанию в США и возможных связях между Трампом и президентом Путиным?" - хочет знать Оливер Бильгер.

Ответ на этот вопрос подчас раскалывает семьи - на более либеральную молодежь и старшее поколение, отдающее предпочтение консервативным идеям.

"Андрей Волошин, один из покупателей магазина "Петровский", считает, что Трамп - не самое лучшее, что можно пожелать Америке. 35-летний мужчина, который назвался вымышленным именем, приехал 10 лет назад из Киева. В Филадельфии у него магазин плитки. Он убежден, что Кремль стоит за кибератаками, которые повлияли на ход выборов (в США)". "Путин хотел добиться перемен в политике США, чтобы расширить свою власть", - цитирует издание слова мужчины.

Волошин с его точкой зрения здесь скорее исключение, говорится в статье. Гари Вулах 40 лет назад приехал в Америку из Киева, сейчас ему 57, у него небольшая мастерская по ремонту украшений. Он не верит в то, что Россия каким-то образом повлияла на выборы в его стране. "А они вообще могут нечто подобное?" - сомневается собеседник немецкого издания. Президент Путин Гари Вулаху не нравится. "Демократы боятся, что у Трампа будет слишком много власти", - так он объясняет все обвинения в связи со скандалом вокруг России. А Трамп просто пытается делать свою работу.

"Трамп хочет только лучшего для страны", - считает и Мальвина Якоби, которая приехала в США из столицы Грузии Тбилиси и 20 лет назад основала газету Philadelphia News. Издание является своего рода главным рупором русскоговорящей общины.

"Многие американцы чувствуют, что политики о них забыли, многие разочаровались в Бараке Обаме", - говорит Якоби. По мнению 57-летней Мальвины, администрация Обамы была коррумпирована. "То, каким образом СМИ освещают события, напоминает ей из-за своей однобокости советскую пропаганду, с которой она знакома не понаслышке. Якобы имевшее место вмешательство России, по словам Якоби, лишь делает Путина "великим мира сего" - при этом он не такой всесильный, каким его изображают СМИ", - говорится в статье.

Мальвина Якоби считает, что все это - отвлекающие маневры демократов и СМИ, конечная цель которых "импичмент Трампу", передает издание.

Для 45-летней Дианы Гликман, которая в возрасте пяти лет приехала из Украины в США, все обвинения "смехотворны". Она ведет русскоязычную программу в интернете и сотрудничает с Якоби. По ее словам, "есть только слухи и никаких доказательств".

"Декреты, семейственность или его нападки на СМИ - стиль Трампа, который нередко походит на политику в государствах, возникших после распада СССР, не смущает женщин. Им нравится, что в Белом доме сидит не политик, а бизнесмен, который многого добился. Они хотят, чтобы у руля в государстве стоял сильный лидер. Для них Трамп - прежде всего воплощение их консервативных идеалов", - пишет в заключение журналист. "Однако выбирать нам по большому счету было не из кого", - замечает при этом Мальвина Якоби.