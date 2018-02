2 февраля 2018 г. Юлия Иоффе | The Atlantic Армандо Ианнуччи: "Политики, лишенные чувства юмора, - самые опасные" "Родившийся в Шотландии теле- и кинорежиссер Армандо Ианнуччи больше всего известен в Великобритании знаменитым сериалом BBC "Гуща событий", фарсом, происходящим в высших эшелонах британского правительства", - пишет журналистка The Atlantic Юлия Иоффе, взявшая у него интервью. "В его новом фильме "Смерть Сталина" внимание Ианнуччи, высмеивающего политическую борьбу, последовавшую за кончиной Иосифа Сталина, привлек Кремль", - отмечает она. На вопрос о том, как он решил снять фильм о смерти Сталина, Ианнуччи ответил: "Я подумывал о вымышленной истории о современном диктаторе, пытаясь представить себе, что могло бы произойти после его ухода в современном мире. Но потом французская компания под названием Quad предложила мне комикс "Смерть Сталина", весьма популярный во Франции и основанный на подлинных событиях. И они сказали: "Мы хотели бы снять этот фильм и решили, что вы для него подойдете - вам интересно?" Я прочитал книгу и тут же подумал: "Это то, что надо!" Зачем возиться с выдумками, когда эта реальная история одновременно и гротескна, и забавна, и страшна?" В ней много новых и старых нарративов, которые, кажется, перекликаются с "фейковыми новостями" и всеми этими делами, полагает режиссер. "С такими людьми, как Берлускони и, конечно, Путин и Эрдоган в Турции - этими, условно говоря, "сильными лидерами" - кажется, будто ты снова немного в 1930-х. Сейчас говорят такие вещи, которые десять лет назад не потерпели бы", - отмечает он. "В "Смерти Сталина" вы основывались только на французской книге или провели еще какие-то исследования?" - спросила Иоффе режиссера. "Мы поехали в Москву и взглянули на эти места - я хотел воссоздать их как можно ближе к оригиналу", - рассказывает Ианнуччи. "Дача Сталина большая, но очень пустая. Ему не нравились золотые туалеты, украшения и тому подобное. Он был очень, очень практичным. Власть - вот что его интересовало", - делится впечатлениями режиссер. "Многие события [в фильме] подлинные - ужины, которые он устраивал посреди ночи, заставляя людей смотреть американские вестерны до трех утра... Сталин действительно пролежал целый день в луже собственной мочи [после инсульта], потому что люди слишком боялись войти к нему", - говорит Ианнуччи. "Вы мало сказали о Путине", - заметила Иоффе. "Он один из тех сильных лидеров, о которых я думал. Сталин, в каком-то смысле, возвращается в Россию. В Москве стоят огромные статуи царя Николая II, Петра Великого. Идея об одних-единственных, сильных людях - именно ее пытается укоренить Путин", - ответил режиссер. "Спектакль о Рудольфе Нурееве российского режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, только что показали в Большом театре в присутствии всей российской элиты. Они аплодировали стоя. Что вы об этом думаете?" - спросила журналистка. "Русский народ высоко ценит искусство, не так ли?" - сказал Ианнуччи. На вопрос о том, почему российское государство считает, что люди искусства представляют для него такую угрозу, режиссер ответил: "То, что было очень популярно во времена Сталина, это анекдоты о нем". Это было почти равносильно тому, чтобы сказать: "Ты можешь посадить меня, отобрать у меня семью, но, если я все еще могу посмеяться над тобой, ты не изменил моего мнения". "Я думаю, именно поэтому политиков беспокоит искусство - они не могут предсказать, как искусство повлияет на людей, и, следовательно, не могут контролировать последствия этого. Всегда остерегайтесь политиков, которые не переносят шуток на свой счет", - сказал Ианнуччи. Иоффе напомнила, что на российском телевидении когда-то была сатирическая передача "Куклы". "Одним из первых шагов Путина на посту президента было закрыть весь канал, потому что он терпеть не мог, как его там изображали", - сказала она. "Именно так. Я считаю, что лишенные чувства юмора политики - самые опасные", - отметил Ианнуччи. Источник: The Atlantic