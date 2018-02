2 февраля 2018 г. Дженнифер О'Брайен | The Times Актера Джима Керри не будут судить из-за смерти его бывшей подруги Катрионы Уайт Семья бывшей девушки Джима Керри не сумела привлечь актера к суду в связи с ее самоубийством, сообщает The Times. Катриона Уайт умерла в сентябре 2015 года. "Бриджид Суитман и Марк Бертон обвинили Керри в том, что он заразил ее болезнями, передающимися половым путем, и использовал свое "состояние, влияние и статус знаменитости", чтобы доставать убившие ее рецептурные препараты", - передает корреспондент Дженнифер О'Брайен. Дело было закрыто после того, как адвокат Керри попросил суд обязать Бертона предоставить анализы Уайт периода, предшествовавшего ее знакомству с Керри. Он также заявил, что документ 2011 года, согласно которому до встречи с Керри у Уайт были чистые анализы, был подделкой. "Керри подал встречный иск в сентябре, утверждая, что его обвинители пытались вымогать у него деньги. Он заявил, что Уайт шантажировала его утверждениями, что он заразил ее герпесом, и в 2013 году он заплатил ей неразглашаемую сумму, чтобы уладить вопрос", - говорится в статье. "Уайт, визажистка, начала встречаться с Керри в 2012 году. В том же году пара распалась, но в мае 2015 года возобновила роман. Керри предложил оплатить похороны Уайт в Ирландии и нес ее гроб", - пишет The Times. Источник: The Times