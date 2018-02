2 февраля 2018 г. Мэтт Дикинсон | The Times Зимняя Олимпиада заранее скомпрометирована, но шоу должно продолжаться Болельщики выступают против допинга, но не откажут себе в удовольствии посмотреть финал стометровки, даже если факты указывают на жульничество, сетует журналист The Times Мэтт Дикинсон. "Реальность такова, что крайняя нечистоплотность, скандальность того, что российские спортсмены участвуют в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, - вероятно, не самая главная из ваших забот и не испортит вам удовольствия, когда в ближайшие недели вы будете смотреть на бобслеистов, конькобежцев и лыжников в трансляциях из Южной Кореи, сколько бы наша газета ни кричала об этой проблеме во весь голос", - рассуждает корреспондент. The Times обязана кричать, пишет Дикинсон, хотя, "честно говоря, это все равно что бросать слова на ветер, если учесть коллективное бессилие - особенно МОК и WADA - по вопросу об участии россиян в первой после сочинской катастрофы зимней Олимпиаде". "Если когда-либо существовали аргументы в пользу тотального запрета в отношении некой страны, то они возникли после тех Игр 2014 года, когда страна-хозяйка Олимпиады, вступив в заговор умопомрачительно наглого масштаба, жульничала ради побед, причем очень эффективно, - говорится в статье: - она взлетела с 11-го места в медальном зачете в Ванкувере в 2010 году на 1-е к радости Владимира Путина, вложившего в эти пропагандистские усилия около 30 млрд фунтов". Корреспондент обвиняет МОК в "неудобоваримых небрежностях", заявляя: "Да, Россию не допустили до Пхенчхана, но только в части флага и гимна". Делегация под флагом "Олимпийских спортсменов из России" - третья по численности. То, что Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов, - "крайне унизительное поражение для МОК", полагает автор. Газета советует читателям посмотреть документальный фильм "Икар". "Вся эта научность и анализы, все эти нормы, все эти добрые намерения и диссертации, работавшие на укрепление антидопинговой системы, - все рухнуло из-за "мышиной норы" в стене лаборатории в Сочи, сотрудников спецслужб, которые откупоривали контейнеры и заливали фальсифицированную мочу (в том числе с мужской ДНК, которая обнаруживалась в моче женщин). Это было величайшее унижение антидопинговой системы и олимпийского движения, которое до сих пор пытается восполнить урон", - говорится в статье. И тем не менее МОК вновь "поставил точечные санкции и дипломатические любезности выше, чем лидерство и отстаивание ценностей, которые он столь лицемерно восхваляет", - заключает Дикинсон. МОК надеется, что все сойдет ему с рук, потому что аудитория и пресса, в том числе The Times, все равно будут следить за Олимпиадой в Пхенчхане. Со своей стороны, автор советует прислушаться к Кэтрин Грейнджер, председателю Комитета по спорту Великобритании, которая говорит: "То, что допинг крадет у спортсменов, невосполнимо" - и выступает за недопуск всех российских спортсменов к Олимпиаде-2018. Источник: The Times