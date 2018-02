2 февраля 2018 г. Энтони Файола | The Washington Post Старший сын Фиделя Кастро - ученый-ядерщик и "книжный червь" - покончил с собой В четверг государственные кубинские СМИ сообщили, что старший сын покойного Фиделя Кастро, его тезка Фидель Кастро Диас-Баларт, покончил с собой. "Его называли "Фиделито" - "маленький Фидель" - отчасти за то, что внешне он был вылитый отец. Но этим их сходство исчерпывалось", - пишет журналист The Washington Post Энтони Файола. Фидель-младший покончил счеты с жизнью на 69-м году. "Он прожил жизнь, в которой были и горечь, и радость. У этого "книжного червя", ученого, получившего образование в России, были сложные отношения с отцом, а однажды тот публично уволил его с занимаемой должности", - говорится в статье. Фидель Кастро Диас-Баларт - сын Фиделя от Мирты Диас-Баларт, его первой жены. Автор называет его "символом запутанной жизни кубинцев после революции. После развода с матерью Фиделито, который сопровождался ожесточенным конфликтом, знаменитый отец похитил маленького сына, когда тот гостил у него в Мексике, а затем мать увезла мальчика в край американского империализма". "Позднее, когда Фидель вновь женился, Фиделито стал одним из многочисленных его потомков: их как минимум 7, а возможно, целых 11", - пишет автор. Фиделито также является кузеном для американских конгрессменов - пламенных антикоммунистов Марио Диас-Баларта и Линкольна Диас-Баларта. В 1980-е годы Фидель поручил сыну возглавить кубинскую атомную энергетику. Планировалось при поддержке СССР построить АЭС "Хурагуа". Но "распад СССР временно лишил Кубу ее величайшего благодетеля. В то же время АЭС столкнулась с непреодолимыми техническими и финансовыми проблемами и превратилась в заброшенный реликт холодной войны. Кастро-старший публично возложил вину на своего сына и в 1992 году бесцеремонно уволил его", - пишет журналист. Согласно некрологу, опубликованному в органе кубинской компартии Granma, Фидель Кастро Диас-Баларт несколько месяцев лечился от депрессии, в том числе в больнице. На момент самоубийства он проходил амбулаторное лечение. Источник: The Washington Post