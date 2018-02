2 февраля 2018 г. Крейг Уитлок | The Washington Post Утечки секретной информации, пирушки и секс-вечеринки: как Толстый Леонард внедрился в плавучий штаб ВМФ США в Азии "Флагман Седьмого флота США, корабль "Блу Ридж", играет ключевую роль для национальной безопасности, руководя всеми морскими операциями США в Азии и западной части Тихого океана", - пишет журналист The Washington Post Крэйг Уитлок. "Он пережил войну во Вьетнаме, холодную войну и трения с Китаем и Северной Кореей. Но существует одна иностранная угроза, против которой "Блу Ридж" был совершенно беззащитен много лет: рост 6 футов три дюйма, вес 350 фунтов, владелец буксира, прозвище Толстый Леонард", - говорится в статье. "В рамках дела, которое считается худшим коррупционным скандалом в истории ВМФ, Минюст США предъявил обвинения 15 офицерам и одному матросу-срочнику, которые служили на "Блу Ридже", в том, что они брали взятки у Леонарда Гленна Фрэнсиса или лгали, отвечая на вопросы о своих связях с ним. Фрэнсис, магнат, проживающий в Сингапуре, имел выгодные контракты на обслуживание кораблей и подлодок ВМФ США в портах Азии", - сообщает Уитлок. "Почти 10 лет в ходе масштабной аферы, целью которой был обман ВМФ, Фрэнсис систематически старался внедриться на "Блу Ридж", причем масштабы его усилий вырисовываются только сейчас, через четыре с лишним года после ареста этого подрядчика ВМФ", - пишет корреспондент, ссылаясь на документы, а также интервью офицеров флота и лиц из окружения Фрэнсиса. "По версии прокуратуры, 9 моряков с флагмана Седьмого флота "сливали" Фрэнсису, гражданину Малайзии, секретную информацию о передвижениях кораблей и другие секреты, так что "Блу Ридж" сделался, пожалуй, наиболее уязвимым перед шпионами военным штабом вооруженных сил США в современный период. Сейчас ВМФ проверяет на предмет возможных нарушений военного законодательства или этического кодекса десятки других моряков, служивших на этом корабле, который базируется в Японии", - пишет Уитлок, ссылаясь на документы и интервью. "Согласно материалам федеральных судов и документам ВМФ, полученным The Washington Post на основании Закона о свободе информации, Фрэнсис с 2006 по 2013 год как минимум в 45 случаях раздавал незаконные подарки, устраивал эпикурейские пиры и спонсировал секс-вечеринки для экипажа "Блу Ридж". Как демонстрируют документы, офицеры с "Блу Ридж" потребили или получили товары и услуги примерно на 1 млн долларов: это были изысканная еда, спиртное, наличные деньги, оплаченный отдых, авиабилеты, сшитые на заказ костюмы, кубинские сигары, часы категории люкс, партии говядины, дизайнерские сумки, антикварная мебель и билеты на концерты; они также наслаждались вниманием целой армады проституток", - говорится в статье. "Правда, Фрэнсис с начала 1990-х предлагал взятки и подарки сотням служащих ВМФ, приписанным к другим военным кораблям, базам и посольствам США в Азии, но "Блу Ридж" был его основной мишенью. Штабные офицеры с "Блу Ридж" были достаточно влиятельны, чтобы вмешиваться в ситуацию в интересах компании Фрэнсиса Glenn Defense Marine Asia, так как руководили оперативной деятельностью, логистикой и разведкой всего Седьмого флота. Для Фрэнсиса был крайне важен доступ офицеров к засекреченным маршрутам всех американских кораблей и подлодок, проходящих через этот регион", - пишет Уитлок. "Фрэнсис, виртуоз вербовки, методично создавал сеть информаторов, которые сообщали бы ему секретные маршруты. Для иностранца он пользовался примечательным влиянием: побуждал своих агентов на "Блу Ридж" перенаправлять авианосцы и другие суда в порты, контролируемые его фирмой, чтобы ему было проще брать с ВМФ завышенную плату за горючее, другие поставляемые товары и услуги", - говорится в статье. "53-летний Фрэнсис признал себя виновным в подкупе и в мошенническом хищении 35 млн долларов у ВМФ, хотя некоторые официальные лица считают, что ВМФ понес намного больший денежный ущерб. После своего ареста в 2013 году он находится под стражей в Сан-Диего и в ожидании приговора сотрудничает со следствием", - сообщает издание. "Это дело вылилось в эпический конфуз для ВМФ: теперь командование флота затрудняется объяснить, как столько офицеров на "Блу Ридж" легко соблазнилось проститутками, изысканными яствами и дорогими подарками, которыми заманивал их Фрэнсис. Также возникает вопрос, в какой мере адмиралы Седьмого флота и остальной ВМФ знали о происходящем в подотчетных подразделениях, но не вмешивались. Более 60 адмиралов стали фигурантами расследований Минюста и ВМФ ввиду их взаимодействия с Фрэнсисом и его компанией. Двум адмиралам федеральный суд предъявил обвинения, еще шесть получили выговоры или взыскания от ВМФ", - говорится в статье. "Коммодор Майк Кафка, официальный представитель ВМФ, сказал, что флот относится к продолжающемуся уголовному расследованию "очень серьезно" и тесно сотрудничает с Министерством юстиции, дабы военнослужащие ВМФ были привлечены к ответственности", - передает корреспондент. "Преступная деятельность Леонарда Фрэнсиса побудила нас внести коррективы в то, как мы заключаем контракты на услуги по всему миру", - написал Кафка по электронной почте. Издание приводит подробности: "Много лет по прибытии в какой-либо порт "Блу Ридж" видел на пирсе знакомую картину: Фрэнсис, сияюще улыбаясь, встречал его, стоя у черного спортивного автомобиля или лимузина в окружении красивых молодых женщин". Фрэнсис "не только оплачивал обеды в лучших ресторанах Азии, но и славился в ВМФ благодаря проституткам и стриптизеркам, которых он выписывал из Китая, Индонезии, Малайзии, Монголии, с Филиппин, а также из России, Таиланда и Вьетнама. Он формировал из секс-работниц "элитные команды морского спецназа", как он сам выражался, а затем доставлял самолетами из их стран в любой порт, куда заходил "Блу Ридж", - сообщает Уитлок. В феврале 2006 года военный юрист предостерег старших офицеров "Блу Ридж", чтобы они остерегались подрядчиков, которые попытаются их подкупить. "Вместо того чтобы выполнить указания, капитан Дэвид Ньюленд, начальник штаба Седьмого флота, немедленно поделился этой информацией с Фрэнсисом, чтобы тот смог замести следы", - пишет журналист, ссылаясь на обвинительное заключение, поданное в федеральный суд США в прошлом году. Как говорится в обвинительном заключении, в феврале 2007 года Фрэнсис "устроил секс-вечеринку с участием многочисленных проституток, Ньюленда и других офицеров в пятизвездочном отеле Manila, где жил генерал Макартур в бытность военным советником правительства Филиппин в конце 1930-х. Во время вечеринки "исторические памятные предметы", связанные с Макартуром, использовались при сексуальных актах". А знали ли о происходящем адмиралы? По словам автора, федеральная прокуратура США явно полагает, что знали. "По словам экс-партнеров, - говорится в статье, - Фрэнсис сознавал: если он создаст впечатление приятельских отношений с командующим Седьмого флота, подчиненные хорошенько задумаются, прежде чем оспаривать раздутые счета-фактуры от Glenn Defense. При всякой встрече с высокопоставленными военными, даже очень краткой, он старался, чтобы его сопровождал сотрудник с фотоаппаратом. Он просил у высших офицеров Седьмого флота благодарственные письма с похвалами Glenn Defense, а затем публиковал их в рекламных брошюрах компании". Источник: The Washington Post