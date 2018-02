2 февраля 2018 г. Майк ДеБонис, Кэрол Морелло | The Washington Post Хейли: США "принимают меры" для предотвращения будущего российского вмешательства в выборы "Постпред США при ООН Никки Хейли возобновила атаки на Россию в речи, произнесенной в четверг перед законодателями-республиканцами, на фоне того, что расследование относительно предвыборной кампании президента Трампа достигло нового уровня интенсивности", - сообщает The Washington Post. Хейли напрямую признала российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, назвав его "вопиющим" и сказав, что администрация Трампа "принимает меры" для предотвращения его повторения. "Хейли давно занимала жесткую позицию по России, даже когда Трамп придерживался намного более примирительного тона, например во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в ноябре", - отмечают авторы статьи. "Да, Россия вмешивалась в наши выборы, - сказала Хейли. - Нет причин думать, что российское вмешательство оказало какое-то влияние на то, кто победил и кто проиграл на выборах в США, но сам факт, что они это сделали, - вопиющий, и администрация принимает меры для того, чтобы предотвратить это в будущем". Источник: The Washington Post