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2 февраля 2018 г.
2 февраля 2018 г.

Майк ДеБонис, Кэрол Морелло | The Washington Post

Хейли: США "принимают меры" для предотвращения будущего российского вмешательства в выборы

"Постпред США при ООН Никки Хейли возобновила атаки на Россию в речи, произнесенной в четверг перед законодателями-республиканцами, на фоне того, что расследование относительно предвыборной кампании президента Трампа достигло нового уровня интенсивности", - сообщает The Washington Post.

Хейли напрямую признала российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, назвав его "вопиющим" и сказав, что администрация Трампа "принимает меры" для предотвращения его повторения.

"Хейли давно занимала жесткую позицию по России, даже когда Трамп придерживался намного более примирительного тона, например во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в ноябре", - отмечают авторы статьи.

"Да, Россия вмешивалась в наши выборы, - сказала Хейли. - Нет причин думать, что российское вмешательство оказало какое-то влияние на то, кто победил и кто проиграл на выборах в США, но сам факт, что они это сделали, - вопиющий, и администрация принимает меры для того, чтобы предотвратить это в будущем".

Источник: The Washington Post


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