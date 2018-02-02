"Культуркампф" продолжается

Все сходится: с одной стороны, Варшава принимает закон, предусматривающий наказание для тех, кто называет немецкие концлагеря польскими. С другой - закрывает глаза на марши неонацистов, пишет автор статьи на сайте немецкой Die Zeit Томас Курианович.

"Руководство Польши несколько лет добивается вытеснения из коллективного сознания такого понятия, как "польские лагеря смерти". Теперь парламент принимает соответствующий закон. Свою подпись под ним должен поставить президент Анджей Дуда - и тогда закон вступит в силу", - сообщает автор и указывает на то, что на нарушителей будет налагаться внушительный денежный штраф. Законом предусматривается и тюремное наказание сроком до 3 лет лишения свободы.

США выразили недовольство в связи с новым законом; премьер-министр Израиля с негодованием заявил о том, что категорически отвергает его. "Нетаньяху, - добавляет автор публикации, - выразил опасения в связи с тем, что закон может быть использован для отрицания роли Польши в преступлениях против евреев во время Холокоста".

При этом такая формулировка, как "польские концлагеря" - речь идет, как правило, о Майданеке или Освенциме - несомненно, приводит к определенным недоразумениям: она искажает тот факт, что эти лагеря были созданы и управлялись немцами, признает автор. "В этой связи совершенно правильно настаивать на том, что подобные формулировки неприемлемы".

Извиняться за подобное выражение после негодования Варшавы пришлось в 2012 году президенту США Бараку Обаме, а в 2013 году - и немецкой телекомпании ZDF, говорится в статье.

"Однако настаивать на определенной формулировке - это одно, а вводить штрафы и принимать законы - другое. Определять использование словосочетания "польский лагерь смерти" как преступление - не что иное, как инструмент пропаганды, тактика замыливания, которая призвана скрыть тот факт, что власти Польши все больше стремятся ограничить свободу слова", - пишет автор публикации.

Конечным результатом этой "культуркампф" должна стать новая Польша, основанная на идеях патриотизма и национализма, которая "знает лишь одну трактовку своей истории и лишь одну перспективу и правду", говорится в статье.

Как передает Die Zeit, согласно новому закону, все нарушения должен будет изучать и сообщать о них системе правосудия Институт национальной памяти Польши.

"Можно ли теперь, сообразно новому закону, говорить о преступлениях, совершавшихся в Польше, если они могут быть подогнаны под контекст преступлений (нацистской) Германии? Можно ли списать любое преступления на расовой почве (...) на то, что они совершались под воздействием Германии?" - задается вопросами автор статьи.

Похоже, продолжает он, для нынешнего польского руководства речь в первую очередь идет о том, чтобы преуменьшить историческую ответственность и положить конец дебатам на исторические темы.

"Нежелание Польши признать преступления прошлого вот уже много лет является темой жарких дискуссий. Когда в 2008 году историк Ян Томаш Гросс описал в своем бестселлере "Страх" польские преступления во Второй мировой войне, негодованию национал-консервативной партии "Право и справедливость" не было предела. Несмотря на существующие доказательства, представители консервативных кругов Польши никогда не признавали польскую резню и погром в польском Кельце в 1946 году", - передает издание.

"Новый закон следует понимать как попытку запугать тех, кто выступает за критический и обоснованный взгляд на историческую правду", - считает автор публикации.

"Новый закон является пропагандой и по другой причине, - говорится в статье. - Его принятие по времени совпадает с усилением позиций праворадикальных групп, использующих национал-социалистскую символику. Это усиление игнорируется, руководство страны иногда даже ему потворствует. Когда в ноябре по улицам Варшавы маршировали националисты, представители власти сделали вид, что ничего не происходит (...). Был нивелирован и разгоревшийся недавно скандал: в январе телеканал TVN показал запись, на которой лица, связанные с неонацистской организацией "Национально-радикальный лагерь" (ONR), которую терпит Варшава, чествовали диктатуру НСДАП в ходе одного из своих мероприятий. На кадрах видно, как участники встречи распевают нацистские песни, празднуют день рождения Гитлера и едят торт с изображением свастики".

Вместо того чтобы запретить ONR, новый министр внутренних дел Йоахим Брудзиньский заявил о том, что угроза исходит не от правых экстремистов, а от левых фашистов и коммунистов, говорится в статье.

"Шаг за шагом, еле заметно, ненависть против евреев, мусульман и инакомыслящих пробирается в сердце польского общества, в то время как правительство предпочитает отворачиваться или заминает и замалчивает факты. Скандальным становится не закон сам по себе, а то, как польская политика реагирует на правую агрессию и пропаганду", - замечает в заключение Томас Курианович.