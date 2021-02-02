Крайне рискованное заигрывание между миротворцами и российскими наемниками в ЦАР

"Российские "инструкторы", призванные на помощь правительством Центральноафриканской Республики, на самом деле являются наемниками из частной военной компании. Согласно информации, собранной Liberation, "Либерейшн", Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), сотрудничает с этими военизированными формированиями в нарушение международных конвенций и своего обязательства о нейтралитете".

"На странице премьер-министра Центральноафриканской Республики Фирмина Нгребады в Facebook 4 января появилась фотография, сделанная во время "встречи по вопросам безопасности" в кабинете премьер-министра, в конференц-зале с фисташково-зелеными стенами. В конце длинного лакированного деревянного стола глава правительства председательствует на собрании, состоящем из дипломатов и военных. Справа в ряду: глава Миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА), командующий миротворцами, посол России в ЦАР Владимир Титоренко, затем Валерий Захаров, советник президента ЦАР по безопасности и бывший сотрудник российской военной разведки. Ни одного французского чиновника не видно", - говорится в статье.

"К советнику Захарову склоняется человек в военной форме с короткой бородой, Дмитрий Сергеевич Сытый. Этот 31-летний украинец уже был замечен в Центральноафриканской Республике во ходе расследования центра "Досье" (организации, финансируемой российским оппозиционером Михаилом Ходорковским) убийства трех российских журналистов 30 июля 2018 года. Сытый говорит по-французски и находится в Банги в качестве переводчика, он является сотрудником олигарха Евгения Пригожина, по данным Минфина США, которое внесло его в свой список лиц, подпадающих под санкции", - отмечает автор статьи.

"(...) В Центральноафриканской Республике обычно признается присутствие ЧВК Вагнера, в том числе Жаном-Ивом Ле Дрианом. 21 января 2019 года перед сенаторами министр иностранных дел Франции охарактеризовал эту компанию как "группу вспомогательных организаций, действующих под руководством Пригожина". Однако официально эти солдаты являются простыми "инструкторами" регулярной армии, прибывшими в конце 2017 года с разрешения Совета Безопасности ООН и по запросу ЦАР. Этот мандат, сопровождаемый ослаблением эмбарго на поставки оружия, заключался в обучении и оснащении Центральноафриканских вооруженных сил (FACA). Но очень быстро возникли сомнения относительно реального количества развернутых наемников и профиля этих инструкторов в разрозненной военной форме", - отмечает Паурон.

"Сытый теперь участвует в большинстве встреч по вопросам безопасности, на которых происходит обмен конфиденциальной информацией с официальными лицами из MИНУСКА. Отвечая на вопрос о присутствии сотрудника Пригожина, пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро утверждает, что "МИНУСКА не знает его лично" и не пытается узнать, "кто в гостях у премьер-министра". Как может такой "гость", попавший под санкции Соединенных Штатов, крупнейшего спонсора миротворческих миссий, остаться незамеченным?" - задумывается журналист.

"Для американских властей Сытий также является "основателем Lobaye Invest". Эта горнодобывающая компания, зарегистрированная в Центральноафриканской Республике с 24 октября 2017 года, получила разрешение на разведку в субпрефектуре Бода", - говорится в публикации.

"(...) Вслед за Lobaye Invest появилась еще одна аффилированная с Пригожином компания - Sewa Security Services. На широко распространенной фотографии, иллюстрирующей прибытие российских наемников в Центральноафриканскую Республику, на левом плече белого военнослужащего отчетливо виден герб роты. Эти хорошо вооруженные люди обеспечивают безопасность президента ЦАР вместе с отрядом руандийских миротворцев из МИНУСКА. По собственному признанию ООН, они не инструкторы. В своем отчете от 18 декабря 2018 г. экспертная группа ООН по ЦАР написала: "До апреля 2018 года присутствие российских инструкторов среди членов президентской гвардии было связано с их участием в учениях. Впоследствии инструкторов заменили шесть российских сотрудников частной центральноафриканской компании Sewa Security", - передает издание.

"(...) У МИНУСКА нет никаких рамок или соглашений о сотрудничестве или совместных действиях с компанией, о которой вы говорите", - защищается Владимир Монтейро. Однако у Sewa Security и MИНКСКА есть общая миссия: безопасность президента. По мнению всех экспертов, опрошенных для этого расследования, эти две силы не могут игнорировать друг друга. Физическое присутствие этих "опасных типов" (прозвище белых наемников в Африке) среди "голубых касок" также является ударом по Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой в 1989 году", - считает автор статьи.

"Такая беспрецедентная близость между миротворцами, обязанными соблюдать нейтралитет в своих миссиях, и военизированными формированиями, связанными с правительством ЦАР, в последние недели усилилась", - говорится в статье.

"(...) Перед лицом повстанцев миротворцы, FACA и русские объединились. В боевых действиях приняли участие и "инструкторы". Однако между МИНУСКА и Минобороны России нет соглашения, как, например, с Францией и ее армией в случае совместных операций. Представитель миссии ООН Владимир Монтейро сказал, что "механизм координации" создан, но "совместных операций" нет. По словам Дмитрия Сытого, FАСА и "сопровождающие их российские инструкторы" проводят операции "по согласованию с MИНУСКА", - передает издание.

"Со своей стороны, власти ЦАР настаивают на соглашении об обороне, в которое будет включаться развертывание российских военных. Изданию Libération удалось ознакомиться с этим соглашением о военном сотрудничестве, подписанным в Москве 21 августа 2018 года. Статья 2 этого конфиденциального шестистраничного документа предусматривает "обмен мнениями и информацией", "обучение войск", "обмен опытом проведения миротворческих операций операциях под эгидой ООН", "взаимодействие в контртеррористической деятельности". Такая расплывчатая семантика, "никоим образом не освобождает МИНУСКА от наличия соглашения с Россией", если их силы будут сотрудничать, расшифровывает один международный эксперт".

"(...) Молчание Совбеза ООН в отношении этой непрозрачной ситуации, которая, тем не менее, касается одной из его миротворческих миссий, начинает рушиться, - пишет Libération. "Они воротят нос и делают вид, будто верят, что речь идет об инструкторах", - комментирует один специалист по вооруженным конфликтам, который утверждает, что присутствие русских позволяет другим членам Совбеза сохранять минимальную безопасности в Банги и очевидную политическую стабильность в ЦАР, не беря на самих себя никаких обязательств. "Кто заменит их, если завтра они уедут в тот момент, когда у миротворцев не будет средств для выполнения своей миссии? В краткосрочной перспективе это устраивает всех, хотя Франции хотелось бы, чтобы они ушли".