Алексей Навальный: против ветра, до конца

"(...) Я не боюсь." Таков девиз Алексея Навального, простой и эффективный. И это также главное оружие, доступное оппозиционеру перед лицом авторитарного режима, против которого он ведет крестовый поход. (...)? , - пишет Liberation.

(...) "Тот, кто в свои 44 года стал противником Владимира Путина номер один, не упал с неба. Его политическое и протестное созревание происходило одновременно со становлением путинизма в России", - говорится в статье.

"(...) Поскольку новый режим методично сужал пространство для свободного выражения мнений, захватывая основные средства массовой информации, Навальный стал организовывать дебаты, чтобы мобилизовать поколение, которое никогда не сталкивалось с коммунизмом и политическим действиям предпочитало потребительство, - пишет Libération. "С середины 2000-х правительство делало все для того, чтобы талантливая молодежь отворачивалась от политики, - вспоминает Сергей Гуриев, профессор экономики Института политических исследований в Париже. - Тогда уже были репрессивные меры против независимых амбиций и много коррупции. Так что лучше было заняться бизнесом, пополнить путинские ряды, уехать из страны или посвятить себя науке. И в этом смысле независимый и решительный Навальный был молодым политиком, выделявшимся из толпы".

"(...) Алексей Навальный стал одним из звезд-блогеров платформы LiveJournal, сея первые семена того, что впоследствии станет его "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК). Интернет-проект "РосПил" (префикс "Рос", как и у всех государственных органов, "пил" означает "пила", что также является жаргоном для "растраты государственных денег"), запущенный в декабре 2010 года, служил для выявления разграбления государственных ресурсов посредством государственных закупок, - сообщает автор публикации Вероника Дорман.

(...) "Я помню разговоры между чиновниками в офисах, они знали, что Навальный наблюдает за ними, - указывает Гуриев. - Навальный, по-видимому, сэкономил много денег налогоплательщиков, не столько на скандалах, о которых он говорил, сколько на скандалах, которых удалось избежать, потому что чиновники начали опасаться воровства такими вопиющими способами".

"(...) Навальный быстро выделился своей технологичностью, интересными и сверхсовременными проектами. Он также был красноречив, говорил много и хорошо", - поясняет 40-летний оппозиционер Дмитрий Гудков, дебютировавший в политике в то же время.

"2011 год знаменовал окончательное превращение юриста-блогера в грозного хулителя режима. В феврале он ввел прозвище "партия жуликов и воров" для обозначения путинской партии "Единая Россия". В конце года, во время выборов в законодательные органы, это выражение прочно закрепилось за президентским большинством", - говорится в публикации.

"(...) Начался сезон протестов 2011-2012 годов, предшествующий возвращению Владимира Путина в Кремль на третий срок. В течение нескольких месяцев оппозиция собирала десятки тысяч людей в центре Москвы, чтобы выразить свое разочарование Путиным и его режимом. Навальный, как талантливый оратор, всегда находился на переднем плане, он воодушевил публику и быстро стал популярнее, чем оппозиционеры старой гвардии Борис Немцов и Гарри Каспаров или нового поколения, такие как Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Последний вспоминает: "Навальный был первым политиком нового поколения, который выступил именно против Путина тогда, когда это еще не вошло в моду. Многие позволяли себе критиковать власть, парламент, но не трогали Путина".

"(...) А в 2013 году, когда Кремль продолжал делать вид, что его не существует, Алексей Навальный совершил настоящий политический прорыв. Тем не менее, согласно опросам, он не набрал 5% поддержки на федеральном уровне; ему было запрещено выступать на телевизионных площадках, его имя упоминалось только в контексте клеветнических пропагандистских материалов, что значительно снижало его шансы заявить о себе за пределами узких кругов. В апреле на независимом канале "Дождь" он объявил, что намерен стать президентом, чтобы "изменить жизнь в стране", чтобы ее жители могли жить не "нищете и беспросветном убожестве", а "нормально, как европейская страна". Он пообещал, что однажды победит и посадит Путина и его приспешников в тюрьму. Эта программа осталась такой же и по сей день, - комментирует Дорман. - В сентябре на московских муниципальных выборах, несмотря на фальсификации, Навальный набрал 27,24% голосов против уходящего мэра Сергея Собянина, такой результат, граничащий со вторым туром, вызвал у режима холодный пот. "Российские власти ужасно боятся вторых туров, - отмечает Сергей Гуриев. С тех пор они больше не разрешают ему участвовать в выборах. Именно в тот день он стал настоящей проблемой для Кремля".

"(...) По мнению Сергея Гуриева, сдвиг фактически произошел в 2016-2017 годах, когда Навальный перестал представлять только московский средний класс и тонкую прослойку хипстеров, связанных между собой в больших городах. В ответ на протест 2012 года правительство России вложило миллиарды в строительство Москвы, в то время как остальная часть страны погрузилась в экономический кризис. "Навальный идет навстречу этим депрессивным регионам, он осознает существующий разрыв и находит общий язык с горожанами, - вспоминает Гуриев. - Поскольку Навальный борется с коррупцией, он настаивает на борьбе с бедностью. Он решительно поворачивает влево, сильно озаботившись бедностью и неравенством".

"26 марта и 12 июня 2017 года Алексей Навальный мобилизовал большую толпу после трансляции расследования о скрытых богатствах премьер-министра Дмитрия Медведева. От Москвы до Владивостока десятки тысяч людей вышли на улицы, многие из них - старшеклассники и студенты колледжей, которые нанесли удар по ценному для пропаганды мифу о молодежи, которая либо пропутинская, либо аполитичная, - пишет Libération. "Власть действительно испугалась, - говорит Сергей Гуриев. - Ему начали чинить серьезные препятствия, на него плеснули зеленкой [он чуть не лишился глаза]. И, как мы теперь знаем, примерно в это же время группа отравителей начала преследовать его в его путешествиях ". Всего в этом году Навальный провел под стражей шестьдесят дней. 27 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия окончательно исключила его из президентской гонки, после того как власти отклонили его обращения. А затем Навальному пригрозили очередным приговором".

"(...) Не имея возможности участвовать в выборах на избирательных участках, Алексей Навальный не складывал оружия. Его онлайн-проект "Умное голосование", запущенный в конце 2018 года для поддержки любого кандидата, кроме кандидата из партии власти, быстро принес плоды, лишив "Единую Россию" в 2019 году традиционного большинства во многих местных парламентах. (...) С другой стороны, Алексей Навальный - современный, харизматичный, доступный политик, интересующийся людьми и их заботами. Навальный со своей лучезарной женой Юлией, всегда находящейся рядом с ним, и двумя белокурыми детьми, о приключениях которых он с гордостью рассказывает в Instagram, и со своими голубыми глазами и обаятельной улыбкой является полной противоположностью сытого, продажного путинского аппаратчика, отрезанного от народа и скрывающего свои украденные богатства. И самого Путина, который в течение многих лет так и не смог сформулировать позитивное видение будущего России, и вся жизнь которого, как государственная, так и частная, непрозрачна и сформирована пропагандой", - утверждает Вероника Дорман.

"Алексей объявил Путину войну, вернее, он принял вызов после того, как тот попытался его убить", - говорит Дмитрий Гудков. У оппозиционера, пережившего этим летом попытку отравления и тем самым достигшего ранга диссидента, официально преследуемого режимом, чья участь сейчас волнует западные канцелярии, никогда не было иной идеи, кроме как вернуться в Россию, чтобы принять свою судьбу. Алексей Навальный, по мнению Дмитрия Гудкова, является популистом "в хорошем смысле", то есть он стремится стать лидером для всех россиян. Более 6 млн человек уже подписаны на его канал на YouTube, где он регулярно представляет большие и малые опросы, электоральные стратегии и другие тирады, всегда начиная с веселых слов "Привет, это Навальный!" Дорога будет долгой и тернистой, без сомнения, опасной, но Алексей и Юля, "которая ненавидят нынешний режим даже больше, чем он", как уверяет Гуриев, являются одновременно "идеалистами" и "прагматиками", давно готовыми на жертвы, которых требует их дело", - резюмирует журналистка.