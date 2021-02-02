Израильский супермен: стремительный подъем главы разведки Йосси Коэна

"Благодаря близости к премьер-министру Биньямину Нетаньяху директор "Моссада" стал одним из наиболее влиятельных действующих лиц в Израиле. Летом он уходит в отставку, однако многие уже строят домыслы о его будущей карьере в политике", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Никто ранее не имел такого влияния, как действующий глава "Моссада" Йосси Коэн, - отмечает журналистка Андреа Шпалингер. - (...) После того, как в 2016 году он стал руководителем спецслужбы, "Моссад" регулярно оказывается в заголовках газет в связи со своими впечатляющими операциями; в последний раз это произошло в ноябре, когда предположительно агентами "Моссада" был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде".

"В последние годы главный шпион Израиля взял на себя и роль теневого министра иностранных дел. Он замещал премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время различных дипломатических визитов по всему миру и считается режиссером сближения Израиля с арабскими соседями. В феврале он также в качестве первого высокопоставленного представителя Израиля должен встретиться с новым американским президентом Джо Байденом. (...) Теневой министр иностранных дел становится таким образом и теневым послом, который должен приложить в Вашингтоне все усилия для того, чтобы при Байдене США не вернулись к ядерному соглашению с Ираном или как минимум связали возвращение с жесткими условиями для иранцев", - говорится в статье.

"Коэн является одним из ближайших доверенных лиц Нетаньяху. Прежде чем опытный агент возглавил "Моссад", 2,5 года она был советником Нетаньяху по национальной безопасности. (...) Их объединяют не только схожие семейные и социальные обстоятельства, они также разделяют одинаковый взгляд на мир, - указывает издание. - Так, они оба убеждены, что с укреплением позиций Ирана Ближний Восток станет в ближайшие годы еще более нестабильным и Израиль должен готовиться к этому всеми средствами. Борьба с иранской ядерной и ракетной программой обладает для них высокой важностью, а союзы с арабскими соседями также служат для сдерживания заклятого шиитского врага".

Коэн начал свою работу в спецслужбе в 1982 году, повествует издание, и "за годы заработал там репутацию бесстрашного агента и прозвище "модель", потому что любил носить элегантные костюмы". Под руководством Коэна операции "Моссада" стали гораздо более смелыми. "В Тунисе и Малайзии были убиты два известных инженера "Хамас", разрабатывавших новые дроны и мини-субмарины. Также были осуществлены крупные кибератаки на Иран и дерзкое ночное нападение на склад в Тегеране, в ходе которого удалось похитить секретные документы о ядерной программе Ирана".

"На счету Коэна были и впечатляющие дипломатические успехи, - отмечает автор статьи. - "Моссад" традиционно поддерживает связь со странами, которые не имеют официальных отношений с Израилем. Однако в последнее время эта задача получила совсем иной масштаб. Коэн неустанно ездил по региону, чтобы проложить путь для нормализации отношений с арабскими государствами".

"Критики премьер-министра считают крайне проблематичным то, что Нетаньяху и Коэн самостоятельно принимают путеводные решения во внешней политике и в политике безопасности, не консультируясь с соответствующими министерствами, парламентскими комиссиями или армией. Для "Моссада" такое привилегированное положение окупается в прямом смысле этого слова. (...) В последние годы бюджет спецслужбы сильно вырос. Говорят, сегодня он составляет 3 млрд долларов. На "Моссад" работают более 7 тыс. человек. Таким образом, он является второй по величине спецслужбой в мире после американского ЦРУ", - говорится в статье.

"Многие сотрудники "Моссада" считают Коэна превосходным директором. Он умелый тактик, человек дела, у него есть харизма и он пользуется популярностью внутри спецслужбы, цитируют израильские СМИ его бывших коллег и подчиненных. (...) В проправительственных СМИ его превозносят как своего рода супермена", - пишет NZZ.

"Его необычная популярность не в последнюю очередь связана с тем, что 59-летний Коэн является самым видным главой "Моссада". Его предшественники действовали преимущественно за кулисами. Едва ли кто знал, как их зовут. Коэн же считает себя публичной личностью. Он дает интервью, выступает с докладами и охотно сидит в первом ряду на дипломатических мероприятиях".

"Пока Нетаньяху, кажется, не видит проблемы в том, что Коэн привлекает к себе такое внимание, ведь лучи внимания к нему падают и на его руководителя. Глава "Ликуд", кажется, испытывает уже почти параноидальный страх перед конкурентами в собственных рядах и быстро выводит из игры соратников, которые становятся слишком популярными. В этом смысле Йосси Коэн является большим исключением. Говорят, в августе Нетаньяху в частной беседе даже назвал его достойным преемником. Впрочем, он еще вовсе не думает об отставке. Если его протеже станет слишком самостоятельным, особое отношение к нему может быстро оказаться в прошлом".

В конце июня Коэн должен окончательно уйти с поста директора "Моссада". "Впрочем, - пишет Neue Zürcher Zeitung в заключение, - потом он вряд ли исчезнет с экранов. Для этого он слишком тщеславен и слишком важен для Нетаньяху".