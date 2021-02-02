В России обязательно нужно уметь кататься на коньках - и жизнь без них трудно представить

"В стране Путина на лед выводят даже 2-летних детей - в том числе и во времена Covid-19. Это момент, создающий идентичность", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В первый раз с ним пошел его отец. Взял коньки, захватил пару для сына, натянул на малыша плотные штаны. Егор Кудрявцев смеется, вспоминая о дне, который хорошо сохранился в его памяти. "Мне было, наверное, лет 5, было достаточно холодно. И достаточно скользко на льду. Ноги постоянно разъезжались в стороны, отец постоянно меня поднимал, показывал, что да как, не получалось, было обидно".

"Сегодня Егору 16 лет, и он мчится по льду во дворе одного из домов недалеко от Киевского вокзала в Москве - там же, где он делал свои первые шаги на катке, - повествует журналистка Инна Хартвих. - Тот же двор, но другая "коробка", как называют россияне поле, на котором летом играют в футбол, а зимой катаются на коньках. (...) Район попал в программу реновации московского мэра Сергея Собянина. Егор Кудрявцев этому рад. "Наконец-то здесь появилась надежная "коробка", - говорит он".

"Катание на коньках в стране - это прямо-таки обязанность, - отмечает издание. - Родители приводят на лед уже своих 2-летних детей, ставят их позади деревянного стула и показывают им ковыляющую походку, как у пингвинов. Сначала ребенок больше бегает по льду, чем скользит, через пару минут выбивается из сил - а на следующий день хочет сюда вернуться. До катка никогда не приходится идти далеко. Чаще всего он есть рядом с соседней школой, на игровой или спортивной площадке через пару домов".

"В закрытом обществе каток - это место встречи для друзей или место знакомства с соседями. Здесь родители обсуждают трудности детей в школе, а соседи спорят о проблемах, которые доставляет им государство. Здесь дедушки показывают своим внукам, как падать так, чтобы не ушибиться, а школьные подруги пробуют делать свои первые пируэты. Лишь температура на улице должна быть подходящей", - пишет издание.

"В обратном случае почти в каждом российском городе есть катки с искусственным льдом под открытым небом. В Москве расположены самые крупные из них. (...) Из-за пандемии коронавируса они ограничили свою работу, но не закрылись. QR-коды, маски в раздевалке и меньше катающихся на льду - несмотря на высокое число заражений, москвичи не отказываются от зимних площадок. И если это не катание на коньках, где дети подражают взрослым, то катание на лыжах. В парках проложено множество лыжных маршрутов, и здесь тоже катаются самые маленькие", - говорится в статье.

"Говорят, катание на коньках привез из Голландии в Россию царь Петр Первый. Первые катки располагались в имениях петербургской знати. В советские времена катание на коньках стало народным спортом. В некоторых школах бег на коньках и фигурное катание, как и бег на лыжах, были зимой частью обычного занятия по физкультуре. Во дворах устанавливали "коробки", которые все больше запустевали после распада Советского Союза, а в некоторых районах и вовсе исчезли. "Сегодня приходится дольше искать каток в районе, тщательно проверять качество льда. Раньше каток был почти в каждом дворе", - говорит Вероника Зайцева, описывающая круги вместе со своей племянницей на катке во дворе одной из школ на западе Москвы. Ради него учительница готова пройти несколько улиц, "ведь каток, ах, это то, что нужно в это мрачное, холодное время года", - пишет Neue Zürcher Zeitung.