Может быть, все-таки что-то российское?

"ВОЗ обвинила Евросоюз в вакцинном национализме. Брюссель заигрывает с Россией и Китаем - и по-прежнему держит в тайне договоры с производителями", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"В дебатах о затянувшемся обеспечении вакцинами Европейский Союз вступил в спор со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В то же время ЕС сближается с Россией и Китаем в надежде, что в случае необходимости сможет закупить вакцины у них. Тем временем продолжаются споры вокруг договоров с британско-шведским фармацевтическим концерном AstraZeneca и другими производителями", - говорится в статье.

"Компания AstraZeneca объявила, что поставит значительно меньше вакцин, чем было согласовано. В этой связи на выходных Еврокомиссия утвердила новый "механизм транспарентности", с помощью которого она намерена контролировать экспорт вакцины и при необходимости блокировать его. За этим скрывается беспокойство по поводу того, что AstraZeneca может "перенаправить" вакцину с заводов ЕС в Великобританию", - поясняет издание.

"ВОЗ резко раскритиковала эту меру и предупредила об опасности вакцинного национализма. (...) Критики говорят об опасном прецеденте, который может спровоцировать новую волну протекционизма. "Ограничения экспорта могут повлечь за собой политические и экономические последствия", - предостерегает глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге. (...) До настоящего времени ЕС всегда проповедовал свободную торговлю и осуждал ограничения экспорта. Однако на фоне коронакризиса он, кажется, забывает об этих принципах свободного рынка".

"Смена курса намечается и в отношениях с Россией и Китаем, - отмечает Die Tageszeitung. - Ранее разработанные там вакцины от коронавируса не вызывали у ЕС никакого интереса. Однако в понедельник Еврокомиссия признала, что ведутся переговоры с российским производителем. Также и правительство ФРГ не против поставок вакцин из России. Однако, как говорят в Берлине, сначала они должны получить допуск от Европейского агентства лекарственных средств", - передает издание.

"США с помощью постановления гарантировали фармацевтическим концернам иммунитет на случай, если у одной из вакцин от Covid-19 проявятся побочные действия, что приведет к исковым заявлениям". В договорах ЕС с CureVac и AstraZeneca также есть великодушные положения, согласно которым страны ЕС возьмут на себя расходы в случае, если на концерны или их поставщиков подадут в суд в связи с побочными действиями вакцины. "Однако речь идет о договоре, а не о постановлении. Предъявление исков к концернам возможно, иначе пришлось бы менять национальные законы. А во взятии на себя расходов есть исключения, но именно они закрашены в договорах черным цветом.За что именно придется платить концернам в случае сомнения остается неясным. В Берлине и Брюсселе говорят, что договоры с другими производителями содержат менее великодушные гарантии относительно убытков. Однако проверить это невозможно: в конце января Европарламент в очередной раз потребовал возможности наконец ознакомиться с договорами без цензуры", - пишет Die Tageszeitung.