Амбиции Макрона

"Макрон требует остановить строительство "Северного потока-2". При этом для него речь идет не только о благополучии российской оппозиции, но и о своей роли в Европе", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"То, что у Эммануэля Макрона есть предубеждения относительно спорного газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, было известно давно. До настоящего времени речь дипломатично шла о "резервах". Однако в понедельник государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон впервые сформулировал четкое непринятие Францией миллиардного проекта. Будучи доверенным лицом президента, он процитировал для этого российский "контекст" - то есть задержания тысяч противников президента Владимира Путина после ареста критика Кремля Алексея Навального"/

"Политика Макрона в отношении России похожа на зигзаг и колеблется между сближением и критикой, - отмечает журналистка Кристине Лонгин. - Так, полтора года назад президент торжественно принимал в своей резиденции на юге Франции своего российского коллегу. То, что прежде всего восточные европейцы скептически отнеслись к его начатой в одиночку дипломатии обаяния, тогда не имело для Макрона никакого значения. Он предпочитал грезить о Европе, протянувшейся от Лиссабона до Владивостока", - говорится в статье.

"На фоне Средиземного моря Путин послужил Макрону и для его собственной презентации - в роли великого деятеля внешней политики, за несколько дней до саммита G7 в Биаррице на юге Франции. Теперь же французский президент снова хочет выйти на сцену. На этот раз в роли предводителя Европы, позиционирующей себя против России. Восточных Европейцев - проигнорированных еще полтора года назад - теперь Макрон уже может считать союзниками".

"После "Брекзита" настало время по-новому определить соотношение сил в ЕС. Своим "нет" "Северному потоку-2" Макрон занял четкую позицию - в качестве претендента на лидерство", - пишет Tageszeitung.