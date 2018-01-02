Сети российского вмешательства в Испании

Газета El Pais освещает тему "российского вмешательства" в дела Испании, утверждая, что Москва стремится "создать движение ультраправых", "обострить каталонский кризис и подогреть раскол". Так, близкий к Кремлю магнат Константин Малофеев патронирует интернет-порталы на испанском языке, где распространяются ультраправые тезисы российских и испанских публицистов. Издание критикует свое правительство за "робкую реакцию" и боязнь "разозлить Кремль".

"Близкий к Кремлю российский магнат Константин Малофеев патронирует интернет-порталы на испанском языке, где распространяются ультраправые тезисы российских и испанских публицистов", - утверждает El Pais в статье Сети российского вмешательства стремятся создать в Испании движение ультраправых. "Таков случай сайтов Katehon.com y Geopolitica.ru", - поясняют журналисты Хавьер Галан и Хосе Мануэль Абад Линьян.

Издание сообщает, что на сайте Katehon сказано, что это "аналитический центр" и "независимое сообщество экспертов из разных стран", контент публикуется на английском, испанском, французском и арабском языках.

"Katehon собирает или распространяет тексты публицистов, которые стоят на ультраправых идеологических позициях. В последние месяцы появились публикации нескольких молодых людей, которых российская телекомпания RT и агентство Sputnik постоянно интервьюируют в качестве аналитиков. В статьях также привлекается внимание к встречам, имеющим явную ультраправую ориентацию", - говорится в статье.

"Несколько выложенных на Katehon статей между реакционными тезисами содержат упоминания о России, всегда в положительном ключе", - пишет издание.

Журналисты обнаружили, что месяц назад на Katehon впервые опубликовалась испанка Инма Секи, известная тем, что баллотировалась в мэры Куэнки от правой партии Vox. Она написала о Российском клубе любителей корриды. Газета приводит слова Секи: "Я заинтересована в том, чтобы мою точку зрения знали: почему я против НАТО или почему я считаю, что Россия - это Европа, и это СМИ - начальный шаг. По сути, моя линия совпадает с линией этого СМИ".

"Katehon также распространяет "утки" - например, о причастности Хиллари Клинтон к пяти убийствам или о том, что фонд Сороса якобы составил "черный список", в котором указывает на пророссийских испанских журналистов. К этому добавляются утверждения, что США помогают террористам бежать из Сирии, и грубые гомофобские намеки", - пишет издание.

"На сайте Katehon на испанском языке сказано, что центром руководит Константин Валерьевич Малофеев (Пущино, Московская область, 1974)", - пишет издание. Газета сообщает, что Малофеев находится под санкциями ЕС, а также является учредителем и руководителем Фонда Святителя Василия Великого.

"Фонд организует форумы, чтобы собирать вместе представителей ультраправых партий со всей Европы, в том числе немногочисленных испанских карлистов, ради атак на своих главных врагов: либерализм, атеизм, аборты, гомосексуальность", - пишут журналисты.

"Katehon опирается на таких покровителей, как лица, в данный момент близкие к Кремлю, в том числе на советников Путина (Сергей Глазьев). Портал - часть "экосистемы" СМИ и предполагаемых институтов, которые делятся контентом и ссылками по кругу (таких, как geopolitica.ru или El Espía Digital), у них также частично общая обойма лиц, которые с ними сотрудничают, - как россиян, так и испанцев", - говорится в статье.

Издание также приводит мнение Франсиско Малавасси (он исследует российские методы внедрения пропагандистского дискурса за рубежом, поясняют авторы). "Связи с крайне правыми обусловлены обстоятельствами, - сказал эксперт. - В зависимости от того, что произойдет в наступающем году, они могли бы стать союзниками какой-то крайне левой организации или организации другого типа, если только те атакуют "статус-кво" в ЕС. Они стремятся порождать хаос". Малавасси полагает, что по этим мотивам пропаганда также распространяет тезисы в поддержку каталонского сепаратизма, которые крайне далеки от тезисов испанских ультраправых.

Другой материал El Pais озаглавлен: "Правительство отказывается принимать меры для защиты Испании от вмешательства".

"Хотя в 2017 году российские сети, используемые для вмешательства в чужие дела, добились своей цели - воспользовались каталонским кризисом, чтобы распространить негативный имидж Испании среди ее международных партнеров, испанское правительство и парламент не приняли необходимых мер для устранения уязвимости государства, и эта уязвимость сохраняется, особенно накануне парламентских выборов или референдума о конституционной реформе", - утверждает.

"Бюджет Еврокомиссии, ассигнованный на защиту стран ЕС от вмешательства в их дела, крайне ограничен", - пишут журналисты Давид Аландете и Мигель Гонсалес. Они также указывают: Испания не попросила, чтобы ее взял под защиту Центр стратегических коммуникаций НАТО, противодействующий дезинформации. "В результате Испания остается беззащитной на фоне постоянного вмешательства не только российских СМИ и организаций, но также СМИ и организаций из окружения чавистов", - говорится в статье.

"В сентябре-октябре российские сети осуществили в соцсетях атаку на Испанию, намереваясь обострить каталонский кризис и подогреть раскол с помощью недостоверных или преувеличенных новостей, резонанс которых усиливался автоматическими аккаунтами - так называемыми "ботами". В то время главной целью было создать у индепендентистов впечатление, что их борьба с Испанией - осуществимая затея, опирающаяся на международную поддержку (на самом деле мифическую). Также они изображали Испанию в образе авторитарного государства, которое разваливается на части, - таков был способ испортить имидж нашей страны и ЕС во всем мире", - говорится в статье.

13 декабря вице-премьер правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария объявила, что в 2018 году будет создан Центр операций по безопасности (COS), который займется защитой компьютерных сетей испанских госучреждений от кибератак.

Но, по мнению издания, ни одно из ныне существующих испанских ведомств "не занимается борьбой с распространением недостоверных новостей в соцсетях". Между тем цель этих новостей - дестабилизация, и они "могут угрожать безопасности государств", сказано в резолюции, которую 18 декабря внесла в парламент фракция Народной партии.

"Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль в начале декабря объявила, что предложит парламенту создать "рабочую группу" с участием депутатов и редакторов крупнейших СМИ, чтобы провести анализ "информационной войны" (как выразилась госпожа министр) и рекомендовать меры борьбы", - напоминает издание.

"Удивительно, но в резолюции, предложенной ее партией, эта идея не упомянута", - замечают авторы.

Перечислив предложения, которые все же включены в резолюцию (призывы выявлять недостоверные новости, создать системы отслеживания иностранного вмешательства и реагирования на него, заключить международный договор о противодействии дезинформации, упрочить стратегические коммуникации), авторы статьи комментируют: "Амбициозность и неопределенность предложения Народной партии контрастирует с робкой реакцией на российское вмешательство в каталонский кризис. Правительство затронуло этот вопрос в Комиссии по государственным тайнам и взяло с депутатов, состоящих в этой Комиссии, подписку о полном молчании, опасаясь, что утечка информации о том, что данные Комиссии указывают на причастность Москвы, может разозлить Кремль и спровоцировать дипломатический инцидент".

Ссылаясь на данные ведомств, подотчетных ЕС и НАТО, газета подчеркивает: "Кремль инвестирует в свои СМИ до 1 млрд евро в год, RT присутствует в сотне стран, а Sputnik публикует новости на 33 языках. Российское правительство увеличивает резонанс своих "уток" и недостоверных новостей с помощью так называемых "фабрик троллей".