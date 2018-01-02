Тюремный футбол: история спорта в городе, где состоятся матчи ЧМ-2018, неразрывно связана с ГУЛАГом

"По любым критериям Мордовия - странный выбор для проведения международного турнира по футболу", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл, сообщая, что работы на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, столице этого российского региона, отстают от графика.

Саранск - "в чем-то приятный провинциальный захолустный город. Но вряд ли можно утверждать, что о местной футбольной команде стоит говорить, и сомнительно, что ЧМ окажет тут "эффект наследия", - говорится в статье.

Все это не значит, что в Саранске экономят на строительстве: "Импортный канадский газон оберегают от холода, задействовав подземные отопительные системы протяженностью 37 км и целые ряды надземных нагревателей. Башенные краны высятся над рядами кислотно-оранжевых кресел", - свидетельствует корреспондент.

Главный инженер Марат Бикинин сообщил газете: он рассчитывает, что работы закончатся в апреле, но признает, что проект провдигается не вполне так, как он надеялся.

Кэрролл продолжает: "Искать былые заслуги Мордовии в области футбола - в основном напрасный труд". Но все же он нашел воспоминания о футбольных матчах и страстных болельщиках, которые написал Юрий Гримм, отправленный в 1963 году в колонию в Мордовию за распространение листовок с критикой Хрущева. Речь идет о матчах между заключенными. "Судя по воспоминаниям Гримма, администрация ГУЛАГа поощряла спортивные соревнования, чтобы отвлечь заключенных от пьянства и политики", - говорится в статье.

"Мордовские лагеря системы ГУЛАГ люди помнят как места, куда отправляли знаменитых диссидентов, места их смерти", - говорит Сергей Бондаренко, исследователь из организации "Мемориал".

"После краха СССР мордовские лагеря снова стали обычными исправительными колониями, но сеть сохранилась в неприкосновенности", - утверждает автор.

Правозащитник Сергей Марьин, который до недавнего времени был членом Общественной наблюдательной комиссии - органа по инспекции тюрем, "говорит, что его не смущает проведение футбольных мероприятий в Мордовии, но гадает, нельзя ли было найти деньгам лучшее применение", передает корреспондент. "Счет за содержание объектов будут оплачивать местные жители", - говорит правозащитник.

Другие полагают, что проводить международные мероприятия в регионе, связанном с одной из самых черных страниц в истории страны, - странный сигнал.

"С этической точки зрения это неправильный выбор, - говорит Алексей Макаров, историк из "Мемориала". - Мордовия не должна быть местом для радостных турниров".

"В письменных комментариях для Independent зампредседателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин отверг все предположения, что регион не подходит для проведения крупного спортивного мероприятия", - сообщает автор. "У Мордовии широкий опыт проведения спортивных мероприятий, а в 2016-м наш регион был объявлен одним из самых спортивных в России, - написал он. - Саранск - город компактный, с удачной планировкой, это тоже пойдет на пользу логистике".

"Пожалуй, ЧМ в России становится самым политизированным в истории, - замечает корреспондент: - тут и обвинения в употреблении допинга, и хакерские атаки, и военные авантюры на Украины. Спорный выбор Мордовии мог бы показаться излишней "политической головной болью". Но думать так - значит игнорировать внутриполитические соображения. Меркушкин - представитель политической династии, прочно укоренившейся в регионе, сын Николая Меркушкина, который долгое время возглавлял Мордовию и является ярым сторонником российского президента Владимира Путина. Другие города-кандидаты этого не предложили".