"Смерть Хизбалле", "Пехлеви": как понимать иранские лозунги

Митинги последних дней в Иране выражают экономическое и социальное разочарование населения, пишет социолог, автор книги "Иран, глубокий анализ политического шиизма" Амели Мириам Шелли в дискуссионной рубрике Le Monde. Чего требуют иранцы? Как понять смысл лозунгов, выкрикиваемых на митингах?

"Смерть Хизбалле"

Народ чувствует себя обманутым государством из-за того, что режим оказывает существенную финансовую помощь инфраструктурам за рубежом. Финансовые щедроты, предоставленные "Хизбалле", о которых горделиво говорит в своих речах ее генеральный секретарь Хасан Насралла, строительство дорог, школ, больниц на юге Ливана, содержание в порядке святых мест в Сирии и Ираке раздражают иранское население, задыхающееся от финансовых проблем, отмечает автор статьи.

Иранцы полностью поддержали вмешательство своей страны в Сирии и в Ираке, говорится далее. Лозунг "Смерь Хизбалле!" является выражением экономического ущемления: в представлении иранцев потраченные суммы должны вернуться в их экономику, а не подпитывать идеологические мероприятия или альянсы, которые не касаются их напрямую.

"Смерть Рухани!"

Комментаторы приписывают первые шаги протестного движения сторонникам консерватора Эбрахима Раиси, чья вотчина - город Мешхед - стала начальной точкой протестов. Однако есть и другой клан противников Рухани, который тоже заинтересован в дестабилизации правительства: это сторонники бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, поясняет социолог.

"Пехлеви! Пехлеви!"

В Иране существуют роялистские тенденции, но они второстепенны. Ссылка на бывшую шахскую династию Пехлеви не должна пониматься как желание вернуться к монархии, указывает специалист по региону.

В ходе нынешних протестов население возлагает вину, в частности, на мулл (на которых работает государственная машина), на центры басиджи (полиция нравов), на хосссейни, то есть культурные центры шиитских процессий, часто посещаемые басиджи, а также на религиозные центры. Население поднялось против мулл, считая их активными участниками ущемления социально-экономических интересов народа, пишет Шелли.

"Хлеба! Работы! Свободы!"

Протесты не обязательно являются прерогативой молодежи, подчеркивает автор. Многие взрослые люди выходят на митинги из-за невозможности основать семью. Требования касаются прежде всего сложностей с трудоустройством, ненадлежащего управления расходами государственного бюджета и инфляции. Люди выступают против коррупции и такого негласного явления, как "агазаде" ("дети элиты"), говорится в статье.

Распространившаяся в деловых кругах коррупция препятствует развитию экономики и способствует усилению краткосрочного трудоустройства самых бедных: нередко руководителям компаний и предприятий не удается выплатить зарплаты своим работникам из-за реальной нехватки денежных средств, обусловленной международными санкциями, наложенными на Иран за его спорную ядерную программу, указывает эксперт.

Таким образом, широкое протестное движение в Иране не является неожиданным. Это выплеск старых требований, которые, кстати, подтолкнули иранцев к переизбранию Хасана Рухани, являвшегося олицетворением открытости и возможности выхода из экономического удушья, заключает Шелли.