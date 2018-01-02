Арест норвежского "шпиона" в Москве беспокоит Осло

По данным российских СМИ, бывший пограничный инспектор Фроде Берг был арестован, когда собирался получить документы, содержащие секретные сведения, касающиеся ВМФ России, пишет корреспондент Le Monde в Стокгольме Оливье Трюк.

Норвегия, член-учредитель НАТО, долгое время считалась относительно привилегированной в плане отношений с Россией. Арест за шпионаж 5 декабря в Москве норвежского экс-инспектора сделал очевидной ограниченность подобного убеждения, говорится в статье.

По информации, появившейся в российских СМИ со ссылкой на анонимные источники, 62-летний Фроде Берг был арестован российской разведслужбой ФСБ при получении документов о российском ВМФ от Алексея Житнюка, обвиненного в госизмене и заключенного в тюрьму с конца ноября, сообщает автор.

Корреспондент норвежской ежедневной газеты Aftenposten в Москве Пер Андерс Юхансен был проинформирован о том, что Берг собирался приехать в Москву (это он делал регулярно), чтобы встретиться со своими бывшими коллегами - российскими пограничниками. Поскольку данная служба зависит от ФСБ, "в нынешней политической обстановке этого оказалось достаточно, чтобы объявить в Москве шпионскую тревогу", пишет норвежский журналист.

Берг, вышедший на пенсию в 2014 году, четверть века проработал инспектором на границе между Норвегией и Россией, в его обязанности входило совместно с российскими коллегами обеспечивать выполнение соглашения о границе между странами-соседками, говорится в статье.

У двух стран достаточно много общих интересов в этой области: уже более 12 лет Арктика и Баренцево море стали приоритетным направлением для Норвегии. Берг - уроженец Киркинеса, рудничного и портового городка в норвежской Лапландии, расположенного в 154 км от российской границы. После выхода на пенсию он в качестве волонтера работал в Красном Кресте и в местной ассоциации, организующей творческий фестиваль Pikene pa broen ("Девушки на мосту"), описывает журналист.

Похоже на достойного представителя доктрины Норвегии в данном регионе, которая сводится к лозунгу "Крайний Север, низкая напряженность", говорится в статье.

В Норвегии, похоже, все считают, что арест Берга - это заранее подготовленная комбинация со стороны России. Акт мести? В 2017 году норвежская разведслужба PST неоднократно называла российский шпионаж главным потенциальным фактором, оказывающим негативное влияние на Норвегию, напоминает автор.

Остается лишь констатировать временную близость между заявлением норвежских спецслужб в прессе и арестом Берга, что позволяет русским, в свою очередь, обвинять самих норвежцев в практике шпионажа. "С учетом крайне ограниченной информации, - заявила Le Monde заместитель главы МИДа Норвегии Кристин Энстад, - мы не хотим спекулировать на контексте этого дела".

По мнению политолога Ивэра Б.Ноймана из норвежского Института внешней политики, главной причиной ареста может стать сигнал российскому населению за несколько месяцев до президентских выборов. "Ему напоминают, что Россия - важная держава, которая не попадется на удочку и не станет сотрудничать с соседними странами", - сказал он газете Aftenposten.