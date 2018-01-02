Как оппозиционер Навальный ввел в моду антикоррупционную борьбу

Главный противник Владимира Путина, которому отказано в участии в президентских выборах, уже несколько лет олицетворяет борьбу против коррумпированной власти, пишет журналист Liberation Анаит Мириджанян.

"Беспилотник летает над великолепными виноградниками и оливковыми рощами Тосканы. Камера охватывает 100 га земли с красивой виллой XVII века. Эти прекрасные виноградники принадлежат не итальянской аристократической семье, а российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, считающемуся странным политиком, немного простодушным и страстно увлеченным новыми технологиями", - говорится в статье.

Эти данные, неизвестные широкой публике, были раскрыты Алексеем Навальным в одном из его докладов о коррупции в России. Адвокат и блогер с националистическими замашками сегодня является главным политическим оппозиционером Владимира Путина, но изначально он прославился благодаря расследованиям по коррупции элит. Он пытается оказать давление на власть и подтолкнуть страну к переходному политическому процессу. "Его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил, что Медведев владеет недвижимостью повсюду в стране, а также за границей", - отмечает автор.

Такие расследования являются коньком Навального. В ФБК, созданном в 2011 году, работают 40 человек, которые разыскивают доказательства коррупции и подают иски в Следственный комитет, прокуратуру и государственные учреждения. Служащие и волонтеры организации занимаются проектами по борьбе с плохим содержанием дорог и незаконным расходованием бюджетных средств. Юридический отдел разрабатывает законопроекты, составляет исковые заявления и сопровождает тяжбы. Вся эта деятельность финансируется с помощью краудфандинга. При этом выступающий за прозрачность Навальный отказывается от анонимных взносов, пишет Мириджанян.

"Расследования Навального получили широкий общественный резонанс. После разоблачений, связанных с имуществом премьер-министра, во многих городах России прошли митинги. Десятки тысяч человек, в том числе много подростков и студентов, приняли участие в митинге 26 марта, ставшем одной из самых крупных антикремлевских мобилизаций после 2013 года. В столице было арестовано более 600 человек- еще один исторический рекорд", - говорится в статье.