"Он посчитал, что похож на Ален Делона"

"18 лет Леонид Брежнев правил Советским Союзом; он считался бюрократом и поборником холодной войны. Однако историк Сюзанне Шаттенберг выяснила: у него были и другие стороны", - передает Der Spiegel. Журналисты Клаус Вигрефе и Мартин Доерри побеседовали с Сюзанной Шаттенберг, профессором Бременского университета, специализирующейся на истории Восточной Европы и исследовавшей записные книжки Брежнева и многочисленные советские архивы.

"Брежнев считается скучным функционером и поборником холодной войны. Почему вы так основательно занимались изучением его личности?" - спросили журналисты.

"Потому что то, что вы говорите, не соответствует действительности. Брежнев многое привел в движение, он успокоил общество после террора Сталина и хаоса реформ Хрущева, и создал то минимальное благосостояние, за которое многие россияне чтят его до сих пор, - ответила исследовательница. "Когда мы сегодня говорим о Советском Союзе, мы имеем в виду СССР эры Брежнева", - добавила Шаттенберг.

Журналисты поинтересовались, почему в своей книге, посвященной Брежневу, она называет его "актером".

"Он осознанно играл ролями. (...) По словам его соратников, он пытался выдавать себя за западного политика. Он был первым, напоказ хорошо одетым русским политиком. На Западе он сливался с толпой. Его актерство также помогло ему получить контроль над политбюро. Как актер он постоянно создавал у своих коллег в Кремле ощущение, что не он, генеральный секретарь, а они управляют ситуацией", - считает историк.

"На Западе такая самопрезентация вызывала усмешку", - заметили журналисты.

"Он хотел создать впечатление раскованного, а не опасного человека", - подчеркнула исследовательница.

Историк обращает внимание на внешний вид Брежнева, потому что, по ее словам, внешность Брежнева имела значение и для его современников. К тому же сам Брежнев делал свою внешность темой для обсуждений, например, отправив французскому новостному агентству снимок- Брежнев посчитал, что похож на нем на Ален Делона.

"Как такой западный образ Брежнева сочетался с его ролью главы советской империи? Может быть, внутри он совсем не был убежденным коммунистом?" - спросили журналисты.

"Был, но не с самого начала, - сказала собеседница издания. - Брежневу было 10 лет в начале русской революции в 1917 году. Его отец был рабочим, который хорошо зарабатывал. В годы гражданской войны этот мир рухнул, воцарились голод и насилие. Леонид присоединился к коммунистической молодежи только потому, что хотел учиться. И до начала 1930-х ничто не указывало на политическую карьеру.

"Вы пишите, что Брежнев был частью так называемой номенклатуры - сообщества покровителей и подопечных. Этим объясняется его быстрый карьерный рост?"

"Да, но, конечно, не только этим. Эта система развилась во времена Большого террора 1937-1938 годов. (...) Покровитель обладал сильными позициями и, как ожидалось, мог защитить своих подопечных от ареста. В ответ он требовал преданности. Будущий лидер партии Никита Хрущев стал первым покровителем Брежнева, - рассказала Шаттенберг. - Он создал новую партийную элиту. Ему нужны были люди, которые стояли бы на его стороне. Брежнев был одним из них".

"Почему Брежневу в конце удалось дойти до самого верха?" - спросили журналисты.

"Он обладал редким талантом с особым успехом мотивировать людей. Тогда повсюду были "маленькие Сталины", которые занимались доносами на других и обвиняли их в саботаже. Брежнев, напротив, апеллировал к лояльности и инстинкту выживания своих сотрудников", - считает исследовательница.

"Считаете ли вы, что брежневский застой стал отдаленным последствием террора?"

"Это можно так рассматривать, - полагает историк. - Страх перед изменениями был настолько большим, что никто не осмеливался начинать серьезные реформы".

"Немецкое общество получило похожие травмы после диктатуры национал-социалистов, однако после войны оно развило невероятную динамику. Почему этого не произошло в Советском Союзе?" - спросили корреспонденты.

"Потому что внешние условия были разными. В Западной Германии союзники заботились о том, чтобы все шло в правильном направлении. В Советском Союзе жажда деятельности систематически подавлялась. При этом советские граждане во многом ощущали прошедшую мировую войну как время большей свободы. Цензура стала слабее. (...) Солдаты возвращались из Берлина и Праги как посланники лучшей жизни, которую они хотели вести и сами. К сожалению, Брежнев принадлежал к тем, кто это подавлял", - утверждает историк.

Исследовательница отмечает, что при Брежневе КГБ больше не убивал людей, но играл роль "воспитательного учреждения". Так, Андрея Сахарова отправили в Горький, но "его не расстреляли".

"Почему Брежнев пытался сблизиться с Германией и США, несмотря на то, что считал НАТО угрозой для СССР?"

"Он хотел непременно сохранить мир, - ответила Шаттенберг. - Он хотел уважения. И он хотел развивать доверие. Он считал, что если люди доверяют друг другу, то на уровне межличностных отношений можно урегулировать вещи, которые нельзя решить с помощью государственного аппарата".

"Ему удалось сломить логику холодной войны и решать острые вопросы войны и мира на уровне личного общения. Когда он заболел и этой возможности не стало, с обеих сторон в переговоры вновь вступили госаппарат и министерства", - считает исследовательница.

"Западные наблюдатели видят сегодня параллели между Брежневым и Путиным. Вы тоже?" - поинтересовались журналисты.

"Нет. От путинского антиамериканизма Брежнев перевернулся бы в гробу. В СССР восхищались США, хотели стать "лучшей Америкой". Брежнев тоже восхищался. Он хотел видеть мир, в котором русские и американцы действуют сообща", - убеждена Шаттенберг.

"Однако Путин хочет снова сделать Россию мировой державой - как во времена Брежнева".

"Здоровый Брежнев, еще не зависимый от лекарств, ни за что не пошел бы по пути, по которому сегодня идет Путин. Однако, возможно, я могу отметить некоторую схожесть с финальным периодом его правления. Тогда Москва тоже стала изолированной и - как в Афганистане - вела ошибочные войны", - сказала в заключение исследовательница.