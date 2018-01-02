Вымирающие деревни России

"В некоторых частях центральной России люди покинули одну треть всех сельских поселений. Почему?" - задается вопросом Беньямин Биддер, постоянный автор Der Spiegel.

Согласно переписи населения 2010 года, из 150 тыс. обозначенных на карте России деревень и небольших поселений около 20 тыс. абсолютно безлюдны.

"Пенсионеры в домах-развалюхах, слетевшие с катушек пьяницы в заброшенных помещениях - и небольшое количество жителей, которые просто довольствуются тем, что дают им огороды и близлежащие леса", - вот те, кто пытается выживать в исчезающих российских деревнях, говорится в статье.

В политике относительно деревень Кремль предпринимает действия, похожие на хрущевскую "оптимизацию", полагает Биддер. Так, с 2000 года в деревнях были закрыты 20 тыс. школ из 45 тыс. Количество больниц в сельской местности сократилось с 4,3 тыс. до 1 тыс.

"Многие деревни создают впечатление, что время остановилось сто лет назад, несмотря на распространение мобильных телефонов и спутниковых антенн. Большинство домов по-прежнему построены из дерева", - отмечает автор.

Недавний подъем сельского хозяйства в России не принес пользы деревням: конкурентоспособными на международном рынке являются только огромные аграрные холдинги: доход мелких хозяйств слишком мал для того, чтобы быть успешными на рынке, говорится в публикации.

По данным российской службы государственной статистики Росстат, многие молодые жители деревень уезжают в города, как только становятся совершеннолетними. Однако, по словам профессора социологии НИУ ВШЭ Никиты Евгеньевича Покровского, наблюдается и обратный тренд: в деревню "бегут" хорошо образованные россияне, прежде всего из шумных и отягощенных транспортными проблемами мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга.

"Однако это на руку только регионам, окружающим экономически успешные большие города. О том, что будет с сельскими поселениями в оставшейся части огромной страны, правительство в Москве договориться не может. Как обычно, в Кремле спорят две школы: испытывающие влияние Запада представители экономического либерализма называют утопией старую цель сплошного заселения страны и не считают нужным это финансировать. Их противники - большей частью настроенные патриотически - напротив, придерживаются романтических представлений о "возрождении российской деревни". Вот только убедительной стратегии они также не представили", - отмечает журналист.