Революция пива в России

"На родине водки россияне постепенно отказываются от национального напитка", - пишет корреспондент Die Welt Павел Локшин.

В середине 1990-х в ходе опроса, проведенного Высшей школой экономики, невероятное количество россиян (80%) отметили, что употребляли водку за последние 30 дней. Двадцать лет спустя таких респондентов уже 40%, говорится в статье.

"Как такое могло произойти?" - задается вопросом автор статьи.

По мнению Вадима Радаева, профессора кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ, не первый год занимающегося потреблением алкоголя в России, разыгрывается революция, а именно - революция пива. "И за этим скрывается самый неправдоподобный из всех борцов с водкой - Борис Ельцин. Его роковое пристрастие к водке было известно всем", - напоминает Локшин.

В 1995 году в России продавалось вдвое больше водки на душу населения, чем пять лет назад. Половина всей водки представляла собой фальсификат. "Продолжительность жизни мужчин стала меньше 60 лет, целая страна спивалась до смерти", - пишет автор.

"Сначала Ельцин хотел запретить рекламу любого алкоголя, однако потом оставил лазейку для пива. Пивоваренные компании смогли умело заполнить образовавшийся вакуум", - говорится в публикации.

На российский рынок вышли иностранные концерны, и российский народ сделал два открытия. "Первое: разбавленное советское пойло, которое раньше выдавали за пиво, не было пивом. И второе: настоящее пиво превосходно, оно даже лучше, чем водка", - передает Локшин.

Рынок пива в России "взорвался". Продажи водки сильно сократились: сегодня россияне покупают вдвое меньше водки, чем в 1990 году. "Из нации, главным напитком которой когда-то являлась водка, Россия постепенно превращается в пивную страну", - считает автор.

"Еще более поразительно то, что россияне в целом стали меньше пить. Сокращается не только потребление высокоградусного алкоголя: сегодня продажи алкоголя в России находятся примерно на уровне 1992 года - времени, когда отпустили цены на продукты питания", - сообщается в статье. Сегодня русские употребляют 8,1 л алкоголя из расчета на душу населения в год - десять лет назад это было 11,6 л.

"Правда, существуют сомнения относительно официальной статистики, ведь в России по-прежнему есть большая проблема с алкоголем, который продается мимо кассы", - отмечает автор.

"До падения цен на нефть три года назад дела у россиян шли как никогда хорошо. Больше достатка означает и больше алкоголя - но не в России. Как отмечает социолог Радаев, большую роль сыграла антиалкогольная кампания Кремля", - передает Локшин.

"Определенно, также имеет значение смена поколений. (...) Представители российского "поколения миллениалов" пьют меньше, чем их родители. Если верить социологам, они точно пьют меньше водки. Она считается "дедовским" напитком, которым особенно пренебрегают молодые женщины", - отмечается в публикации.

"Может ли Россия, таким образом, стоять на пороге новой революции - революции трезвости? От этого страна далека", - утверждает автор.

"По отношению к размеру средней заработной платы водка сегодня стоит намного дешевле, чем в Советском Союзе, и государство не спешит повышать цены с помощью новых акцизов. При этом для бедных слоев населения водка недостаточно дешевая. Постоянно происходят случаи массового отравления опасными для жизни суррогатами", - отмечает журналист.

"Надежда на трезвую Россию кроется сегодня как раз в пивоварении, - говорится в статье. - Несколько лет концерны борются с падающими продажами, лучше продается в России только одна категория: безалкогольное пиво".