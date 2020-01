2 января 2020 г. Марк Фрэнк | Financial Times Россия заполняет пустоту на Кубе, оставляемую более жестким американским эмбарго "Восстановление почти точной копии здания вашингтонского Капитолия в центре Гаваны символизировало недавний краткий период разрядки с США. Но мастера, украшавшие его золотой купол, были русскими, а не американцами, и почетным гостем на открытии был Кремль, а не Белый дом", - пишет Financial Times. "Решение отремонтировать и снова пустить в эксплуатацию здание "Capitolio" в качестве резиденции правительства было принято несколько лет назад, когда начались секретные переговоры с администрацией Обамы. Это просигнализировало о готовности Рауля Кастро, тогдашнего президента Кубы, оставить в прошлом самые горькие моменты конфликта с США, - напоминает издание. - Но к тому времени, когда восстановленное здание было открыто в октябре, президент США Дональд Трамп вновь прибег к ужесточению санкций против Кубы в попытке форсировать смену режима, и, чтобы заполнить эту пустоту, включилась старый союзник Россия". "Новое потепление между Москвой и Гаваной все еще далеко от тесных объятий советских времен, когда Кремль выделял Кубе огромные субсидии на поддержку экономики, и на пике холодной войны пытался разместить ядерные ракеты на управляемом коммунистами острое, спровоцировав серьезный кризис с США. По словам аналитиков, последние российские жесты более ограничены по масштабу и нацелены на то, чтобы позволить президенту Владимиру Путину создавать проблемы на заднем дворе США, не принимая при этом серьезных обязательств", - говорится в статье. "Россия рассматривает Кубу как полезное место для поигрывания мускулами глобальной мощи при небольших затратах, поскольку она находится в 90 милях от побережья США, и вызывает воспоминания о холодной войне, - отмечает Берт Хоффман, эксперт по Кубе из Немецкого института глобальных и региональных исследований. - По сравнению с другими предприятиями, такими как вступление в сирийскую войну, риски и издержки низки, а эффект публичности велик". (...) В прошлом месяце ежедневная коммунистическая газета Granma опубликовала статью с заголовком: "Почему отношения с Россией переживают свой лучший момент за последние 20 лет?" Куба и Россия в настоящее время вовлечены в постоянный процесс обновления двусторонних экономических связей в таких областях, как энергетика, металлургия, автомобилестроение, железнодорожный и авиационный секторы, а также сельское хозяйство и биофармацевтическая промышленность и многие другие", - пояснила Granma. "(...) Москва предоставляет дешевые кредиты и правительственные гарантии на сотни миллионов долларов, что позволяет Гаване заключать контракты с российскими фирмами на модернизацию сталелитейных заводов советских времен, а также на покупку российских легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов, самолетов, локомотивов и запасных частей. По данным Москвы, товарооборот увеличился на 34% до 388 млн долларов в 2018 году, причем почти весь этот объем экспортируется из России. Прогноз на прошлый год составлял 500 млн долларов. Другие союзники в коммерческом плане все еще играют более важную роль, хотя Россия их догоняет. По данным кубинского правительства, объем торговли с Китаем составил 2 млрд долларов в 2018 году, а с Испанией - 1,3 млрд долларов, хотя о новых китайских инвестициях сообщается мало", - передает Financial Times. "Невозможно отследить, сколько российских денег достигает Кубы, но источник в государственном Международном финансовом банке сообщил, что их было больше, чем из других стран. Два крупнейших поддерживаемых Кремлем проекта - это модернизация железных дорог стоимостью 2 млрд долларов в течение следующего десятилетия и план строительства и установки четырех генераторов мощностью 200 мегаватт к 2024 году общей стоимостью 1 млрд долларов, причем первый уже строится российской электроэнергетической компанией "Интер РАО". Российский энергетический гигант "Роснефть" начал поставки топлива на Кубу в 2017 году и работает с местной нефтяной монополией над добычей дополнительной нефти посредством нехимического фрекинга на отработанных месторождениях у северного побережья, - сообщается в статье. - "Роснефть" также привозит своих сотрудников в отпуск на Кубу, включающий медицинские осмотры (...)". "Россия стремится к более теплым отношениям с Кубой, чем Китай, и пытается построить эти отношения с меньшим чисто экономическим содержанием", - указывает бывший посол Великобритании на Кубе Пол Хэйр, который читает лекции в Школе глобальных исследований Pardee при Бостонском университете. "По словам Хэйра, Россия рассматривает соперничество с Китаем как растущую проблему в развивающемся мире, даже несмотря на то, что ей крайне необходимо помешать принудительным мерам США против Ирана, Венесуэлы и Кубы. "Если санкции США преуспеют в определении глобальных результатов, это станет серьезным ударом по мировому порядку, которому отдает предпочтение Россия", - сказал он. Источник: Financial Times