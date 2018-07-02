Отношения между Италией и Россией беспокоят европейских дипломатов

Европейские дипломаты обеспокоены отношениями между новым правительством Италии и Россией, пишет BuzzFeed со ссылкой на высокопоставленных чиновников из двух стран ЕС.

У "Лиги Севера" и "Движения пяти звезд", сформировавших коалиционное правительство, имеются "личные отношения" и контакты с официальными лицами в Москве, рассказал изданию один из чиновников.

"Представители как "Движения пяти звезд", так и "Лиги" давно начали использовать установки кремлевской пропаганды как свои собственные в отношении вопросов от критики в адрес НАТО до признания аннексированного Крыма частью России. Они также вторили позиции России по Сирии, изображая ее роль в идущей в стране гражданской войне как одинокую борьбу против ИГИЛ*, и неустанно раскручивали апокалипсические картины иммиграции, которые часто фигурируют в поддерживаемых Россией СМИ, таких как Sputnik и RT", - отмечает издание.

"По словам дипломата, ясно, что у "Движения пяти звезд", "Лиги" и Кремля общие позиции, и обе партии пользуются политической поддержкой в российских СМИ, - передает BuzzFeed. - Но дипломат признал, что неизвестно, согласована ли информационная деятельность двух итальянских партий и России или же на идеи "Движения пяти звезд" и "Лиги" просто повлияли фейковые новости, выпускаемые близкими к Кремлю СМИ".

"Тот же чиновник из-за деликатного характера вопроса также отказался предоставить конкретные детали насчет природы отношений или времени каких-либо контактов между партиями и Москвой", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что члены парламента из "Движения пяти звезд" в 2016 году по меньшей мере дважды встречались с российскими официальными лицами, в том числе находящимися под санкциями. Один из них, Манлио Ди Стефано, сейчас является заместителем министра иностранных дел Италии. "Он также написал ряд статей, перекликающихся с прокремлевскими установками", - говорится в статье.

"Отношения "Лиги" с Россией еще более давние. С 2014 года они включали в себя контакты с чиновниками, поездки делегаций в Россию и аннексированный Крым, а также публичные мероприятия и лоббирование с целью продвижения дружественной Кремлю политики и протеста против санкций", - пишет издание.

Отношения получили формальное оформление в соглашении о партнерстве с "Единой Россией", которое в прошлом году подписал лидер "Лиги" и ныне вице-премьер Маттео Сальвини. Особое беспокойство, по словам второго источника BuzzFeed, вызывает пункт соглашения об обмене информацией по вопросам, важным для двусторонних и международных отношений.

По словам одного из дипломатов, преклонение Сальвини перед Путиным во многом следует толковать через призму его антиевропейских взглядов. "Все, что далеко отстоит от догматов Брюсселя, будь то Трамп или Путин, это "круто", - сказал источник.

Европейские правительства пристально следят за действиями Италии, особенно на международных встречах, рассказали дипломаты.

На заседании Европейского совета премьер Италии Джузеппе Конте присоединился к другим 27 лидерам ЕС, поддержавшим продление санкций против России. "Он просто сказал, что мы не должны наносить удар по российскому гражданскому обществу", - сказал собеседник BuzzFeed. По его словам, Конте уделил время тому, чтобы обозначить позицию своего правительства.

Официальные лица высказывают подозрения, что взгляды Конте контролируются Сальвини и "Движением пяти звезд". "На заседании Европейского совета Конте пригрозил наложить вето на все тезисы саммита, если не будут рассмотрены опасения его правительства по поводу миграции", - говорится в статье. В ходе жарких споров он звонил в Рим, рассказал изданию высокопоставленный европейский чиновник. Он полагает, что Конте звонил Сальвини и лидеру "Движения" Луиджи Ди Майо.

"Конте неоднократно говорил о преимуществах более мягкого подхода к России в ходе саммита G7 в прошлом месяце в Канаде, рассказали два присутствовавших на саммите источника. По словам обоих дипломатических источников, у них есть ощущение, что линию Италии в отношении России диктует Сальвини", - передает BuzzFeed.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.