ЧМ-2018: Россия захлебнется от счастья!

Подвиг российских футболистов, обыгравших Испанию, вызвал безудержную радость по всей стране. Иллюстрацию таких сцен можно увидеть на московских улицах, пишет спецкор французской газеты Le Monde в Москве Антуан Гренапен.

"Рос-си-я, Рос-си-я!" Через 15 минут после матча-подвига с Испанией (счет 1:1, 4:3 по пенальти) российские футбольные фанаты, присутствовавшие на стадионе, направились к станции метро "Спортивная", первому доступу к центру города. Сдерживаемые силами правопорядка, они топтались перед входом, со вспотевшими лицами, неистово размахивая своими флагами, говорится в статье.

На каждой станции метро сцена повторялась: толпа в унисон рьяно скандировала "Рос-си-я", затем распевала разные песни, в том числе "Катюшу", ставшую популярной в годы Второй мировой войны. По мере приближения поезда метро к Красной площади воздух в вагоне становился почти непригодным для дыхания, описывает автор.

На станции "Лубянка", неподалеку от Красной площади, большинство болельщиков наконец вышли. Трудно отличить тех, кто был на стадионе, от тех, кто присоединился позднее. Не все ли равно: "Праздник обещает быть прекрасным", - сказал нам 30-летний мужчина с российским флагом на плечах, говорится в статье. На автомагистралях машины оглушительно сигналили. Толпа устремилась на Никольскую - пешеходную улицу, ведущую к Красной площади, которая вот уже две недели после начала ЧМ стала сборным пунктом проходящих болельщиков. В этот воскресный вечер иностранные майки здесь были редкостью, сообщает Гренапен.

Молодые люди с голым торсом прыгали что есть мочи. "Россия совершила нечто невообразимое!" - признался мне болельщик, крепко зажимавший в руках бутылку водки. "Я никогда не испытывал таких эмоций", - добавил 20-летний фанат, вернувшийся из фан-зоны, тоже набитой битком.

Возбуждение было таково, что завязывание беседы не гарантировало никакого ответа, разве что радостные крики, отмечает журналист. "Это великий день для нашей страны!" - заявила группа друзей, принявшись неистово аплодировать. Москва погрузилась в коллективную эйфорию, просто радуясь победе своей команды, которой никто - в том числе русские - не предсказывал такого будущего.

"Наших игроков критиковали, нашего тренера поносили, как мы могли подумать, что доживем до такого?" - сказала одна мать семейства. Ее сын, со щеками, разрисованными цветами российского флага, взобрался на плечи своего отца. Тот продолжил разговор: "Разве вы такое не пережили во Франции в 1998 году?"

От Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода, вся Россия распалилась от восторга, говорится в статье.

Социальные сети пестрят бесчисленными обещаниями "отправиться в центр города", разгоряченными реакциями - "словно мы выиграли войну", славословиями в адрес вратаря Игоря Акинфеева - "наш Бог" - и разными историями, мгновенно разносящимися по интернету. Например, про один московский бар, который гарантировал во время матча бесплатное пиво в случае победы, указывает спецкор. Праздник, продолжившийся до поздней ночи, конечно, протянется до субботы - в этот день состоится четвертьфинальный матч России с Хорватией.