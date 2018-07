2 июля 2018 г. Редакция | The Times Переломный момент в Хельсинки "Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к первому официальному саммиту, и баланс преимуществ, по-видимому, на стороне российского лидера. Для Путина само понимание, что глава второй сверхдержавы времен холодной войны обращается с ним, как с равным, - уже победа. Президент Трамп, напротив, рискует нарушить целостность альянса НАТО, сделав Москве необдуманные уступки", - указывает редакция The Times. Авторы напоминают о состоявшемся недавно саммите НАТО, на котором Трамп заявил, что использование США союзниками закончилось, и о последующей теплой встрече между американским президентом и Ким Чен Ыном. Журналисты отмечают, что, если Трамп будет дружелюбен и с Путиным, друзья и враги США перепутаются полностью. "Однако НАТО настоятельно необходимо четко определить, где Россия представляет прямую или косвенную угрозу членам альянса. И в этих ограниченных обстоятельствах возможно сотрудничество с Кремлем. Именно такая задача стоит перед Трампом, и его союзники опасаются, что он оплошает", - говорится в статье. "Очевидно, Запад приветствовал бы одностороннее предложение от Путина прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины. Однако Трампу не следует соблазняться на крупную сделку с Москвой, подразумевающую полную отмену западных санкций. Россия незаконно аннексировала территорию другой страны, и ее нельзя за это вознаграждать. [Июльский] саммит пройдет в Хельсинки - городе, в котором в 1975 году президент Форд вел переговоры по сделке о контроле вооружений с Леонидом Брежневым. Администрация может предложить России сделку о контроле вооружений. Но и тут необходима осторожность. Этой весной российский лидер хвастался, что успешно испытал новую ядерную крылатую ракету и пригодную для перевозки ядерных ракет беспилотную подводную лодку. Он не проявил никакой склонности разоружаться", - говорится в статье. Источник: The Times