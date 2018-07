2 июля 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Рейтинг поддержки Путина обрушился из-за повышения пенсионного возраста "План повысить пенсионный возраст в России, озвученный в первый день чемпионата мира, обрушил рейтинг президента Владимира Путина на самый низкий уровень за четыре года, - сообщает Марк Беннеттс в The Times. - Этот политический ход вызвал протесты и уничтожил преимущества, ожидавшиеся от вызванного ЧМ благодушия, когда о нем объявили 14 июня, перед самым матчем России против Саудовской Аравии, в связи с чем правительство обвинили в попытках протащить плохую новость незаметно". "Особенно скандальной данную меру делает то, что Путин ранее обещал никогда не повышать пенсионный возраст. Кремль заявил, что повышение продолжительности жизни и экономическая нестабильность сделали его повышение неизбежным", - говорится в статье. "Рейтинг Путина упал с 77% до 63%, по данным ВЦИОМ. Это самый низкий уровень с момента непосредственно перед тем, как Россия отобрала у Украины Крым в 2014 году, после чего популярность Путина взлетела", - указывает автор. Источник: The Times