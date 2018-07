2 июля 2018 г. Джонатан Чен | The Wall Street Journal Северная Корея расширила ключевой завод по производству ракет Северная Корея завершает крупное расширение главного завода по производству ракет, как заявили исследователи, изучившие новые спутниковые снимки с этого объекта. Это свидетельствует о прогрессе программ Пхеньяна по производству оружия, несмотря на то, что США настаивают на их прекращении, пишет The Wall Street Journal. "На заводе производятся твердотопливные баллистические ракеты, способные поразить американские военные установки в Азии при помощи ядерного оружия без предупреждения, а также боеголовки, которые Пхеньян может использовать на ракетах более длинного радиуса действия, которые могут поразить континентальную часть США", - говорится в статье. "Новые снимки, проанализированные Институтом международных исследований в Миддлбери в Калифорнии, демонстрируют, что Северная Корея завершила строительные работы с наружной стороны завода примерно в то время, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в прошлом месяце", - сообщает издание. На прошлой неделе 38 North, другая организация, ведущая наблюдение за Северной Кореей, опубликовала спутниковые снимки главного центра по ядерным исследованиям в Йонбёне, на которых видно, что Пхеньян быстро обновляет объекты и там. "Новое строительство, как представляется, не началось всерьез до апреля этого года, примерно ко времени рукопожатия Кима и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина на эпохальном саммите на границе между двумя Кореями, согласно серии спутниковых снимков. Большая часть строительства имела место в мае и июне", - говорится в статье. "Расширение производственной инфраструктуры для строительства северокорейских твердотопливных ракет, возможно, предполагает, что Ким Чен Ын не собирается отказываться от своих ядерных и ракетных программ", - говорит исследователь из Института в Миддлбери Дэвид Шмерлер. Кроме объекта в Хамхыне, как считают эксперты из Института Миддлбери, в Северной Корее есть еще два находящихся поблизости объекта, связанных с ракетным производством. По словам Шмерлера, спутниковые снимки показывают, что на одном объекте была построена новая въездная дорога, а на другом были завершены работы по сносу - что, возможно, предвещает новое расширение. Источник: The Wall Street Journal