Противоположности НЕ притягиваются: на то, как мы выбираем партнеров, влияет естественный запах тела

"Забудьте стародавнюю идиому, согласно которой противоположности притягиваются: исследователи обнаружили, что, если говорить о романтическом интересе, людей в большей степени тянет к тем, чей естественный запах близок к их собственному", - передает Daily Mail.

"(...) Исследователи не только обнаружили, что нас привлекают люди с похожими запахами, но и то, что некоторые контрацептивы могут изменять восприятие запахов, - пишет газета. - Любопытно, что, в отличие от естественного запаха тела, использование дезодорантов с аналогичными ароматами, по всей видимости, не играет роли в выборе партнера".

"В рамках исследования, которым руководила Кэролайн Аллен, эксперт по эволюции поведения из Университета Ньюкасла, были взяты образцы запахов тела у 30 гетеросексуальных пар из Шотландии, все из которых состояли в романтических отношениях, по крайней мере, шесть месяцев. Пары предоставляли образцы запахов в течение двух последовательных дней, в первый из которых им не запрещали использовать ароматизированные продукты, а во второй раз им было разрешено использовать только их обычный дезодорант. Затем другим участникам было предложено понюхать пары предоставленных образцов запаха - как образцы настоящих пар, так и пары образцов, подобранные в случайном порядке, и оценить, насколько похожи запахи друг на друга", - говорится в статье.

Исследователи установили, что, по мнению респондентов, естественные телесные запахи настоящих партнеров более похожи, чем образцы случайных пар.

"Наши результаты заставляют сделать предположение о близости партнеров с похожими, а не с разными запахами", - указали в своей статье доктор Аллен и ее коллеги.

Ученые, занимающиеся изучением вопроса о том, как и почему нас привлекают другие люди, называют предпочтение аналогичных черт в партнерах "ассортативным".

"Наше исследование свидетельствует, что предпочтения в запахах следуют тому же правилу ассортативности, которое было продемонстрировано для многих других атрибутов партнера, включая физические черты, такие как форма лица", - отметили исследователи.

"Однако если говорить об образцах, взятых после того, как пары использовали ароматизированный дезодорант, то здесь та же тенденция не прослеживается, что говорит о том, что естественные запахи нашего тела являются ключевыми", - подчеркивается в публикации.

"Исследователи также выясняли, насколько довольны были обследуемые люди своими отношениями в паре, и обнаружили, что, в отличие от женщин, мужчины сообщали о тем большей удовлетворенности отношениями, чем более похоже на них пахли их партнеры", - отмечает газета.

"(...) Кроме того, исследователи подбирали пары участников так, чтобы оказалось, что половина из них познакомились, когда женщина использовала или гормональные контрацептивы, такие как таблетки, или спираль. Команда смогла подтвердить сделанное в предыдущих исследованиях предположение о том, что такие контрацептивы могут изменять первоначальное восприятие запаха и, следовательно, потенциально влиять на выбор партнера - естественные запахи в парах, использующих такие противозачаточные средства, вероятно, менее похожи", - пишет Daily Mail, добавляя, что полные результаты исследования были опубликованы в журнале Physiology & Behavior.