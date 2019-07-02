Когда внутренний жир опасен для здоровья даже при нормальном весе

Крупное исследование о влиянии внутреннего жира на здоровье привело к результатам, которые оказались неожиданными даже для врачей, сообщает австрийское издание Kurier.

"Один вывод известен уже давно: фигура в форме яблока несет людям с лишним весом больше рисков для здоровья, чем фигура в форме груши. В случае с фигурой в форме яблока жир откладывается преимущественно в области живота и талии, в то время как в случае с фигурой в форме груши лишний вес концентрируется на бедрах. У полных людей с фигурой в форме яблока повышен риск развития болезней, связанных с обменом веществ, например, диабета 2-го типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в статье.

"Но теперь авторы одного американского исследования пришли к неожиданному выводу: они проанализировали данные 2,6 тыс. женщин, имевших нормальный вес (с индексом массы тела между 18,5 и 25), которые уже пережили гормональную перестройку во время климакса. (...) Женщинами с наибольшим риском развития инфаркта или инсульта оказались те, у кого наибольшее количество жира приходилось на область живота, а наименьшее - на бедра", - сообщает издание.

"У тех 25% женщин, большая часть жира у которых приходилась на середину тела, риск развития сосудистых заболеваний был почти в два раза выше, чем у тех 25% женщин, у которых на талии и животе было сосредоточено наименьшее количество жира", - отмечается в публикации.

"Еще большим оказалось различие между женщинами с наибольшим и наименьшим количеством жира в области бедер: у женщин, у которых наибольшее количество жира приходилось на бедра, риск развития сердечных заболеваний был на 40% ниже в сравнении с женщинами, у которых на бедрах откладывалось наименьшее количество жира".

"Исследователи также подсчитали: если 1 тыс. женщин сократят долю жира, приходящегося на область живота, с 37% до 27% (при неизменном количестве жира в области ног), в среднем можно избежать 6 случаев возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в год", - указывает издание.

Таким образом, для того, чтобы определить риск развития сосудистых заболеваний, недостаточно иметь данные об индексе массы тела - необходимо, среди прочего, измерять и объем талии и живота, отмечает автор исследования Квибин Кви из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

"Почему жир в области живота настолько опасен, пока еще не изучено до конца. Согласно одному из объяснений, он вырабатывает гормоноподобные вещества - адипокины, - которые способствуют развитию воспаления, (...) что может играть роль в возникновении хронических заболеваний. Антагонистами этих веществ являются миокины: они вырабатываются мышечными клетками, которые активизируются при физической активности", - поясняет Kurier.