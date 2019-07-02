"Если Европа не объединится, она закончит как Древняя Греция"

"Технократический подход Евросоюза в настоящее время ведет континент к упадку. Чтобы сохранить свою культуру и цивилизацию, у Европы нет иного выбора, кроме как объединиться в новом, действительно демократическом проекте", - утверждает Ги Меттан, директор швейцарского пресс-клуба, автор многочисленных книг по международной политике и эссе о западной русофобии, только что опубликовавший книгу "Затерянный континент: пропаганда демократической и суверенной Европы" в издательстве Les Éditions des Syrtes, в интервью Le Figaro.

"В 1989 году падение Берлинской стены и исчезновение Советского Союза позволяли предполагать, что у объединенной Европы появятся огромные возможности. Но после Маастрихтского договора судьба Евросоюза, казалось, сбилась с пути: воинственный ультралиберализм, расширение НАТО и удаление от России, поддержка одних национализмов против других (например, словенского и хорватского против сербского; украинского, грузинского и прибалтийского против русского) и, прежде всего, растущий демократический дефицит при отстранении от народов, в пользу непрозрачной и технократической надстройки, которая должна распределять имущество посредством изобилия обязательных норм, директив и международных договоров. Для уважающего себя демократа это неприемлемо", - считает Меттан.

"Европа, как и Древняя Греция, вовлеклась в разрушительные гражданские войны - для Греции это была Пелопоннесская война, для Европы - Великая европейская гражданская война с 1914 по 1945 годы - что подорвало дух обеих цивилизаций. И Греция, и Европа истощали свою политическую, экономическую и культурную жизнеспособность на благо третьих держав, которым они помогли укрепиться: для Греции это Александрия и Рим, для Европы это США и Китай", - полагает эксперт.

"Все попытки силового объединения Европы - со стороны Карла Великого, Наполеона, Гитлера и Сталина - провалились довольно быстро. Те, кто полагался на сближений позиций и сотрудничество между государствами-членами - Священная Римская империя и Австро-Венгерская империя - добились большего успеха. Европейский союз поддерживает такой подход, и это ему зачтется. При этом подходе также соблюдаются две основополагающие ценности Европы - свобода и равенство, которые дороги сердцам европейцев и над которыми вознамерились поглумиться Гитлер и Сталин. Но с самого начала Евросоюз сделал все ставки на торговлю и экономику, полагая, что можно отложить в сторону политику, то есть привлечение народов к участию в осуществлении власти. Он думал, что политика в конечном итоге последует за торговлей и экономикой. Этого никогда не происходило, и разочарованные люди отреагировали либо воздержанием от голосования, что является определенной формой евроскептицизма, либо голосованием за популистов, которое, как мы видим, процветает повсюду", - отмечает собеседник издания.

"Американцы оказывают на Евросоюз влияние, выходящее далеко за пределы полномочий, которые предоставляются союзнику. С другой стороны, продолжая следовать антироссийским предубеждениям, унаследованным от холодной войны, мы сознательно упускаем возможность наладить подлинное партнерство с Россией, которая все-таки является европейской державой по своей культуре, религии, своим ценностям и своей цивилизации. Вряд ли стоит напоминать о таких фактах Франции, активно поддерживавшей близкие отношения с Россией в 1914 году, а затем при де Голле... Зачем соглашаться на ярмо со стороны Соединенных Штатов и культивировать враждебность по отношению к России, которая является европейской страной? Здесь можно обнаружить зачатки тех распрей, которые оказались фатальными для Древней Греции", - указывает Ги Меттан.

"Что касается Германии, то ее растущее влияние после воссоединения 1991 года сделало ее сверхдержавой, которая угрожает внутреннему балансу Европы. Она колонизировала Центральную и Восточную Европу. Поэтому необходимо быстро создать настоящую федеративную Европу, способную определить рамки этой возрастающей гегемонии. В противном случае, подобно красному гиганту, Германия в конечном итоге всех превратит в сателлитов. В этом смысле сближение с Россией также было бы желательно", - анализирует эксперт.

"Британское и французское величие прошло и никогда не вернется, его можно оживить только посредством создания неприсоединившейся Европы, которая сумеет мирно навязывать свои взгляды двум великим соперничающим державам нашего времени, США и Китаю. Жизненно важно, чтобы мы не позволяли этим двум державам противостоять друг другу и призывали их вместе бороться против глобального потепления и разрушения биоразнообразия. Я больше всего боюсь того, что равнение Европы на США и России на Китай может привести к появлению нового биполярного мира, гораздо более опасного, чем тот, который мы пережили во времена холодной войны", - резюмирует собеседник издания.