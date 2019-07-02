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2 июля 2019 г.
2 июля 2019 г.

Владимир Гарчин-Берсон | Le Figaro

Сыр, фрукты, виски... Вашингтон грозит обложить европейские продукты дополнительными пошлинами

"Аппарат представителя США на торговых переговорах опубликовал список европейских продуктов, на которые могут распространяться повышенные таможенные пошлины. Такая акция направлена на усиление давления на Евросоюз с целью заставить его отказаться от государственных субсидий, которые он предоставляет авиастроительной компании Airbus", - пишет журналист Le Figaro Владимир Гарчин-Берсон.

"Дональд Трамп меняет цель, но его наступательный метод сохраняется. В то время как китайско-американские отношения, похоже, стали спокойнее, на следующий день после заключения перемирия с Пекином правительство США теперь переключило свое внимание на Европейский Союз", - говорится в статье.

"В общей сложности, в данном документе к первоначальному списку, опубликованному аппаратом представителя США на торговых переговорах в апреле, позиции которого оценивались в 21 млрд долларов, добавляется 89 подкатегорий с коммерческой стоимостью около 4 млрд долларов (3,54 млрд евро), - отмечается в статье. - (...) На четырех страницах приводится перечень продуктов, которые могут облагаться пошлинами американскими службами. Последние были выбраны после общественных консультаций, проведенных службами торгового представителя США Роберта Лайтизера. Охваченный спектр также широк и затрагивает большое количество национальных продуктов, начиная от "замороженной свинины" и заканчивая несколькими голландскими сырами, такими как эдам и гауда и "итальянские молодые незрелые сыры из коровьего молока". Или "сыры с плесенью", такие как рокфор. Оливки, вишня, кофе, продукты из свинины, макароны, груши, виски... Список, в основном, касается европейской сельскохозяйственной продукции, но также распространяется на сырье и химикаты, такие как медь, металл, аммиак или нитрат натрия", - пишет Le Figaro.

"Эти угрозы являются частью давнего спора - длящегося почти пятнадцать лет! - между Вашингтоном и Брюсселем, который предстоит урегулировать Всемирной торговой организации (ВТО). Это самый долгий и сложный конфликт, когда-либо имевший место в данном учреждении. Американцы ставят в вину европейцам предоставление государственных субсидий производителю самолетов Airbus, что угрожает нарушить его конкуренцию с Boeing. А Евросоюз перекладывает ответственность на американцев и осуждает "незаконные" средства, предоставленные американским федеральным государством своему национальному чемпиону в производстве авиационной техники. Это разногласие недавно привело к эскалации между двумя сторонами Атлантики, и список, опубликованный вчера, является лишь последней иллюстрацией", - поясняет автор статьи.

"Публикация американского списка явно обеспокоила инвесторов: во вторник на открытии Парижской биржи акции Airbus потеряли в цене 1,2%. Одновременно с ростом напряженности между двумя берегами Атлантики торговая война между Вашингтоном и Пекином, похоже, переживает затишье. Президенты обеих стран в субботу в кулуарах саммита G20 в Осаке договорились о перемирии. В понедельник Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры о торговой сделке между двумя сверхдержавами "уже начались", и что он уверен в способности команд договориться. Хозяин овального кабинета также с удовольствием отметил "прекрасную встречу" со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, которая прошла "намного лучше, чем ожидалось", - передает газета.

"Однако обитатель Белого дома заходит слишком далеко в отстаивании принципа "Америка прежде всего", предупреждая, что он намерен достичь конечного результата в свою пользу: соглашение "должно быть для нас лучшим, чем для них, потому что они в течение нескольких лет имели большое преимущество над нами", - считает он и уточняет: "Понятно, что мы не можем договориться на условиях 50/50". Подобные заявления рискуют получить в Срединной империи холодный прием", - резюмирует Гарчин-Берсон.

Источник: Le Figaro


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