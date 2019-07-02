Опасное сосуществование с российскими соседями в Финляндии

"Финский регион Лаппеенранта стремится привлечь клиентов из России, чтобы компенсировать ущерб от воздействия санкций", - пишет корреспондент Le Monde в Швеции Анна-Франсуаза Ивер.

"На краю шоссе, всего в 16 км от пограничного пункта Нуиямаа между Финляндией и Россией, в 200 км от Хельсинки и Санкт-Петербурга, только что открылся магазин Disas. Туда уже съезжаются покупатели. "Длинные номерные знаки", как их называют местные жители, на автостоянке не оставляют никаких сомнений относительно национальности водителей машин: все они русские и приезжают покупать рыбу - такова специализация супермаркета, который продает в основном лосося во всех его видах", - говорится в статье.

"Внутри покупатели смотрят на этикетки, делают расчеты. Они внимательны не только к цене. Еще они обращают внимание на вес. С 1 января правила изменились. Раньше они имели право вернуться домой с 50 кг на человека на максимальную стоимость 1500 евро. Отныне они могут вывезти только 25 кг на общую сумму 500 евро. И тогда они приспособились и стали приходить с бабушками", - описывает журналистка.

"Их называют "кило-бабули", - говорит Мика Пелтонен, президент Торговой палаты Лаппеенранты, муниципалитета с населением 73 тыс. человек, расположенного примерно в 30 км от границы. Финн признает, что новое регулирование стало ударом для местных торговцев, но они знают о рисках: "Когда живешь здесь, на границе, учишься жить в неопределенности. Мы знаем, что может случится падение, а за ними последует рост. Этому нас научила история".

"Подобный прагматизм служит определением финского отношения к внушительному и непредсказуемому российскому соседу, с которым маленькая северная страна с населением 5,5 млн человек имеет 1340 км общих границ, и эта цифра, как продолжает повторять финская сторона, подчеркивает географическую реальность, оставляющую мало выбора в повседневной жизни. Независимо от состояния международных отношений, важно правильно управлять пограничным наблюдением и перемещением жителей из одной страны в другую", - комментирует Ивер.

"На регион Лаппеенранта вторжение России в Крым в 2014 году, за которым последовали санкции ЕС и ответные действия Москвы, оказали незначительное влияние, разве что это сказалось на цене сыра, который Финляндия больше не может экспортировать в Россию, и который переименовали в "сыр Путина", - передает Le Monde.

"(...) Киммо Ярва, мэр Лаппеенранты, признает, что он внимательно следит за курсом рубля: "Чтобы иметь о нем представление, нужно просто взглянуть на количество автобусов с длинными номерными знаками на парковке торговых центров", - с улыбкой говорит он. Каждый день около 4 тыс. россиян пересекают границу. В прошлом году они потратили в его вотчине 180 млн евро. По оценке мэра, число рабочих мест, связанных с приграничной клиентурой, достигает тысячи человек", - говорится в статье.

"Мэр занимает свой пост с 2011 года, он протягивает свои визитки. У него их две: одна на финском языке, другая написана кириллицей. Треть учащихся его муниципалитета сейчас изучают в школе русский язык, но Киммо Ярва на нем не говорит. "В то время, когда я рос, это было не очень популярно", - поясняет он. В сопровождении переводчика он не реже одного раза в месяц пересекает границу, чтобы обсудить, в частности, различные инфраструктурные проекты, которые он ведет со своими российскими коллегами и которые финансируются различными европейскими фондами", - отмечает Le Monde.

"Каждый раз меня спрашивают о ситуации в Крыму, - рассказывает мэр. - Я не отвечаю. Они прекрасно знают, что позиция Финляндии полностью совпадает с позицией ЕС. Мы поддерживаем санкции, что это не означает, что мы не можем работать вместе и радоваться миру, существующему между нашими двумя странами".

"(...) Однако с русскими соседями здесь не разговаривают ни о политике, ни о истории: "В любом случае, у нас нет единой концепции, потому что в наших учебниках истории все написано по-разному", - говорит Мирка Рахман, директор туристической фирмы. (...) Страна не возобновляет дебаты о вступлении в НАТО, против чего выступает большинство финнов", - говорится в статье.

"Мы не хотим раскачивать лодку", - уточняет Маркку Хейнонен, менеджер по развитию в Лаппеенранте.