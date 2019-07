2 июля 2019 г. Бен Протесс и Уильям К. Рашбаум | The New York Times Антироссийские санкции заморозили его состояние. Может ли Четвертая поправка разблокировать его? "Два года назад инвестиционная фирма Эндю Интратера, расположенная на Манхэттене, процветала. Он вместе с миллиардерами присутствовал на инаугурации президента Трампа. И у него была выгодная инвестиционная сделка с участием наследников состояния музыканта Принса. А сегодня его фирма фактически закрыта, Интратер не может получить доступ к своим деньгам ни от инвестиций, связанных с наследниками Принца, ни от какой-либо другой сделки. Уолл-стрит обрубила с ним связи. В течение нескольких месяцев его единственный расчетный счет находился в небольшом сельскохозяйственном банке в 1200 милях от Нью-Йорка. Были отозваны даже его привилегии по программе Управления транспортной безопасности США PreCheck, ускоренной проверки службами безопасности перед вылетами", - передает The New York Times. "Что изменилось? Сначала под американские санкции против России попали предприятия, имеющие связи с российскими олигархами. Интратер и его фирма являются американскими и не подвергаются санкциям напрямую, но его двоюродный брат и крупнейший инвестор - олигарх Виктор Вексельберг, на которого в апреле прошлого года были наложены санкции, - пишет газета. - Проблемы Интратера усугубились вскоре после того, как в результате утечки финансовых документов его имя связали с Майклом Д. Коэном, бывшим адвокатом президента Трампа, который находился под следствием, а сейчас заключен в тюрьму. Критики Коэна предположили, что Интратер, возможно, был прикрытием для своего двоюродного брата-олигарха для перекачки российских денег в окружение президента - теория, которую Интратер опровергает. Канцелярия специального прокурора, которая беседовала с Интратером по этому вопросу, никогда не обвиняла его в каких-либо правонарушениях и не упомянула его в своем докладе". "(...) В результате (...) его фирма Columbus Nova не могла управлять большей частью своих инвестиционных фондов или собирать комиссионные и прибыли. В целом, министерство финансов заблокировало связанные с Интратером и инвестициями его фирмы активы на сумму более 250 млн. долларов (...) В понедельник он обратился в суд", - отмечает The New York Times. "В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, Интратер обвинил министерство финансов и министра финансов Стивена Мнучина в нарушении его прав согласно Четвертой поправке к Конституции, утверждая, что их санкционная политика равносильна необоснованному захвату американской собственности. В иске также упомянуто Управление минфина по контролю за иностранными активами, которое управляет санкциями и обеспечивает их исполнение", - говорится в статье. "Я борюсь не только за защиту своих интересов и интересов моих партнеров, но и за конституционное право любого американца не позволять правительству покушаться на свою собственность", - отмечает Интратер. "(...) Сторонники агрессивных санкций настаивают, что надежнее применять их широко, чтобы олигархам, таким как Вексельберг, был полностью закрыт доступ к американской финансовой системе и чтобы они не могли рассчитывать на то, что их родственники или коллеги в стране откроют для них черный ход. Однако Интратер попытался снять эти возражения, обещая оставить деньги Вексельберга на заблокированных счетах", - пишет The New York Times. "(...) Последствия затронули и ряд нынешних и бывших коллег Интретера, банковские счета которых были внезапно и без объяснений закрыты, сообщили два коллеги Интратера на условиях анонимности. (...)", - указывает издание. "Интратер привлек внимание специального прокурора Роберта С. Мюллера III отчасти потому, что Columbus Nova платила Коэну сотни тысяч долларов за консультационные услуги. Команда Мюллера, изучавшая, получали ли российские деньги предвыборная кампания Трампа и его инаугурационный фонд, заинтересовалась его присутствием на инаугурации вместе с его двоюродным братом-олигархом, рассказал Интратер, который также заплатил 35 тыс. долларов за посещение ужина по сбору средств в поддержку Трампа два года тому назад", - пишут авторы публикации, указывая, что в Вашингтоне во время беседы с представителями команды Мюллера "он представил записи, которые доказали, что он, а не Вексельберг, заплатил за инаугурационные билеты". Издание добавляет, что в докладе Мюллера не упоминается ни его имя, ни имя его брата. "Его иск нацелен на так называемое правило 50 процентов, давнюю политику министерства финансов США, согласно которой санкции применяются к структурам, например, к инвестиционному фонду Columbus Nova, в которых лицо или компания, находящаяся под санкциями, имеет как минимум 50-процентную долю. Согласно правилу, Columbus Nova может подать заявку на получение лицензии на выполнение определенных функций, но в иске говорится, что министерство финансов удовлетворило только два из более чем 10 запросов, поданных адвокатами Интратера из Latham & Watkins. Даже после этого министерство финансов предоставило Columbus Nova только доступ к деньгам для оплаты услуг адвокатов и бухгалтеров, но не для сбора комиссионных и прибыли". "В иске утверждается, что правило 50 процентов является неконституционным, поскольку в нем не предписан срок, в течение которого министерство финансов должно отвечать на запросы на получение лицензии, а также не определено, как правительство должно оценивать такие запросы. Интратер и его фирма, как утверждается в иске, "остаются в полной неопределенности, неспособны контролировать, управлять, использовать или распоряжаться своей собственностью". "Из заблокированных активов на сумму более 250 млн долларов 55 млн - это наличные. По его словам, большая их часть принадлежит Вексельбергу, но, по крайней мере, 12 млн долларов принадлежит Интратеру, его партнерам и фирме. Эта сумма включает в себя деньги от сделки с участием наследников Принса, которые в итоге нашли нового кредитора после того, как санкции вступили в силу", - говорится в статье. "В случае успеха этот иск может стать новым правовым прецедентом, - подчеркивается в публикации. - Карлтон Грин, бывший высокопоставленный чиновник министерства финансов, работавший в отделе по надзору за расследованием нарушений санкций, а в настоящее время являющийся партнером в Crowell & Moring, сказал, что Четвертая поправка упоминалась в исках и ранее, но никто не выдвигал ее в качестве центрального аргумента. "Я полагаю, что аргумент Четвертой поправки в отношении собственности, заблокированной в США, для стороны, имеющей конституционные права - это аргумент, к которому правительство должно будет отнестись серьезно", - сказал Грин. Источник: The New York Times