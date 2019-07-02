Где находится принцесса Дубая?

"Говорят, принцесса Хайя сбежала от своего мужа, правителя Дубая, в Европу. Эта информация не подтверждена. Но с февраля аккаунт принцессы в Twitter молчит", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Вайсфлог.

"Главным образом британские СМИ сообщали в последние дни о том, что принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала с двумя детьми и 31 млн фунтов стерлингов из Дубая в Европу, чтобы начать новую жизнь. Одни писали, что она запросила убежище в Германии. Другие сообщали, что от своего мужа шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума она прячется в Великобритании", - передает издание.

"В понедельник Берлин опроверг сообщения СМИ. Тем не менее, некоторые обстоятельства свидетельствуют в пользу этой истории: так, принцесса Хайя участвовала во многих гуманитарных проектах и активно информировала об этом в своем аккаунте в Twitter. Однако с февраля он молчит, - отмечает Вайсфлог. - The Guardian, в свою очередь, сообщил вечером в понедельник, что шейх Мохаммед - премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая - ведет судебное разбирательство против своей жены в британских судах. Радха Стирлинг, правозащитница и основательница организации "Задержанные в Дубае" (Detained in Dubai), написала в Twitter: "Я получила новую информацию, которая подтверждает эту историю. Вопрос теперь в том, договорятся ли Иордания и ОАЭ молчать или же все будет обнародовано".

45-летняя Хайя, единокровная сестра короля Иордании Абдаллы II, является младшей из шести жен Мактума. "Отношения с принцессой Хайей считались особенно счастливыми, так как обоих связывает сильная увлеченность лошадьми. (...) Как пишет испанская газета El País, со своим будущим мужем Хайя познакомилась на Всемирных конных играх в городе Херес-де-ла-Фронтера", - говорится в статье.

"Премьер-министр ОАЭ знал, что в лице принцессы Хайи он женится на эмансипированной женщине, и, очевидно, давал ей свободу для того, чтобы она занималась своей общественной деятельностью, - повествует издание. - В 2007 году она стала членом Международного олимпийского комитета и одновременно на протяжении восьми лет являлась президентом Международной федерации конного спорта. Будучи послом Всемирной продовольственной программы и имея собственные организации, принцесса Хайя активно участвовала в борьбе с голодом и бедностью по всему миру".

"Что заставило Хайю бежать, кажется неясным. Вероятно, она хотела выступить посредницей в семейной трагедии. В прошлом году шейха Латифа, дочь Мохаммеда от другого брака, пыталась бежать из Дубая через Индию в США. Латифа обвиняла своего отца в том, что он на протяжении трех лет держал ее в заключении и подвергал пыткам после того, как ее предыдущая попытка бегства не удалась". В феврале 2018 года Латифа снова попыталась бежать, но ее арестовала береговая охрана Индии, и 33-летнюю девушку вернули в Дубай. После этого долгое время о ней ничего не было слышно. В декабре 2018 года принцесса Хайя пригласила в Дубай Мэри Робинсон, которая ранее занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы она посетила Латифу. Кадрами встречи власти, очевидно, хотели показать, что у возвращенной в круг семьи девушки все хорошо.

"Может ли возможный побег Хайи в Европу быть связан с трагической судьбой Латифы, неясно. Тина Яухиайнен, близкая подруга Латифы, помогавшая ей бежать, уже призывала иорданскую принцессу использовать свое влияние для освобождения Латифы: "Речь идет о равноправии, достоинстве и самоопределении миллионов женщин на Ближнем Востоке", - передает Neue Zürcher Zeitung.