Оргии, роскошь и инцест - настоящая жизнь Лукреции Борджиа

"Для своего отца, Папы Римского Александра VI, она была любовницей, для своего брата Чезаре - помощницей в оргиях", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Она до сих пор является воплощением нечестивой женщины, - повествует журналист Бертольд Зеевальд. - Лукреция Борджиа вошла в историю как интриганка, прелюбодейка, отравительница и проститутка. Еще ее современники коварно распускали "слух о том, что любовные отношения с ней имели не только два ее брата, но и сам отец", писал в своей "Истории Италии" Франческо Гвиччардини".

Лукреция, родившаяся в 1480 году, стала третьим ребенком Родриго Борджиа и его любовницы Ваноццы деи Каттанеи. Родриго Борджиа служил кардиналом и вице-канцлером Римской церкви, прежде чем в 1492 году сам взошел на кафедру Святого Петра под именем Александра VI. Его дочь Лукреция была для него главным капиталом, говорится в статье.

"Ее отец, который вплоть до преклонного возраста делил постель со все более молодыми женщинами, вероятно, любил ее и даже доверял ей регентство в Риме. Одновременно она была для него лишь пешкой в большой игре за власть, - отмечает Зеевальд. - Уже когда ей было 10 и 12 лет, она была дважды помолвлена. В 1492 году ее выдали замуж за Джованни Сфорца, кузена влиятельного правителя Милана".

Однако спустя четыре года Александр VI расторгнул их брак из-за импотенции мужа. Миланский герцог Лодовико Сфорца предложил кузену доказать свою потенцию перед свидетелями. "В отчаянной попытке отвлечь внимание от себя он положил начало возмутительному обвинению, которое по сей день неразрывно связано с фамилией Борджиа", - пишет в своей книге "Лукреция Борджиа. Блеск и насилие" Фридерика Хаусманн и цитирует письмо одного дипломата: Папа Римский, по его словам, требует расторжения брака, потому что "он сам хочет вступить с ней (Лукрецией) в сношения". Так появилось подозрение в инцесте", - передает издание.

Стоило возникнуть подозрениям в проституции и инцесте, как вскоре появились и мнимые доказательства. "Лукреция уехала в монастырь и вернулась в Ватикан лишь весной 1498 года. Вместе с ней неожиданно появился и маленький мальчик по имени Джованни. Так как ее будущий муж к тому времени покинул Рим, вопрос об отце ребенка подогрел слухи. (...) После того, как камердинер Папы Римского, служивший курьером между монастырем и Ватиканом, был выловлен мертвым из Тибра, из этого придумали любовную драму. Поговаривали, что Лукреция родила ребенка от слуги, который потом был убит Чезаре. Новый поворот в скандале появился в 1501 году, когда Александр VI сначала признал мальчика ребенком своего сына, а в итоге и вовсе назвал отцом самого себя".

Это, пишет Зеевальд, было идеальным материалом для пропаганды, направленной против Борджиа и подкрепленной также событием 1501 года, о котором писал в своем дневнике папский церемониймейстер Йоханнес Буркард: "Вечером последнего дня октября 1501 года Чезаре Борджиа устроил в своих покоях в Ватикане пиршество с 50 почтительными проститутками, называемыми куртизанками, которые после трапезы танцевали со слугами и другими присутствующими, сперва одетые, а затем - раздевшись донага. После трапезы ... разбрасывались каштаны, которые голые проститутки собирали руками и ногами, а Папа Римский, Чезаре и его сестра Лукреция наблюдали за ними. В заключение были объявлены награды... тем, кто чаще остальных мог совершить акт с проститутками".

"Как много разврата, как много инцеста, как много прегрешений сыновей и дочерей, как много проституток, как много приходящих сюда сводников, как много кутежа и борделя", - писал неизвестный автор в письме римскому барону Сильвио Савелли, датированном октябрем 1501 года. Историк Флориан Нойманн в своей книге "Правда о Лукреции Борджиа" называет это письмо типичной для того времени пропагандой, отмечает издание.

В 1498 году, продолжает Зеевальд, Лукреция по распоряжению своего отца вышла замуж за принца Альфонсо Арагонского, но после того, как союз Неаполя и Испании перестал вписываться в концепцию Борджиа, Альфонсо стал жертвой заговора своего шурина Чезаре.

Позже Лукреция снова подчинилась требованию своего отца поддержать его политические планы заключением брака и в 1501 вышла замуж за Альфонсо д?Эсте. "Но с тех пор она коренным образом поменяла свою жизнь. До своей смерти в 1519 году она подарила жизнь еще восьми детям, проявила себя в роли меценатки и стала уважаемой всеми герцогиней Феррары", - пишет Die Welt.