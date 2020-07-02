Аннексия Западного берега реки Иордан: подарок Ирану и его исламистским союзникам "Хезболле" и ХАМАСу

"(...) Подарок Ирану и его антиизраильским союзникам, ливанской "Хезболле" и палестинскому ХАМАСу. Такое опасение по поводу израильской аннексии Западного берега выразили многие игроки на Ближнем Востоке: от новых друзей Израиля из ОАЭ до ООН и короля Иордании Абдаллы. "Если мы не продемонстрируем наше несогласие с этим планом, то арабская улица, скорее всего, объединит Иран, "Хезболлу" и ХАМАС", - признался несколько недель назад один эмиратский лидер, смущенный инициативой еврейского государства, с которым ОАЭ сейчас открыто ведут переговоры", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"После того, как арабские страны, не слишком упорствуя, поддержали мирный план Дональда Трампа, в котором де-факто допускалась аннексия части Западного берега реки Иордан, они стали повышать тон, выступая против односторонней меры, нарушающей принципы международного права. В первую очередь забеспокоилась граничащая с Иорданской долиной Иордания, пригрозив разорвать отношения с еврейским государством, в то время как она наряду с Египтом является единственной арабской страной, заключившей мир с Израилем", - говорится в статье.

"Если палестинцы почувствуют, что нет перспективы для мирного урегулирования конфликта, то это лишь даст шанс радикалам, людям с разрушительными намерениями (...), которые придут и заполнят этот пробел", - предостерег специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов. Он имел в виду Иран, ХАМАС, "Хезболлу" и иракские шиитские ополчения, всех членов "оси сопротивления" Израилю, США и их союзникам монархиям Персидского залива.

"Правящие над сектором Газа исламисты ХАМАС изобличают настоящее "объявление войны" со стороны Израиля, - говорится в статье. "Отношения ХАМАСа с Ираном, которые были плохими в начале "арабской весны", снова стали хорошими, - анализирует Амман Ассем аль-Омари, близкий к палестинскому движению. - К этому следует добавить соглашение между Турцией и Ираном, обе страны выступают против аннексии и побуждают ХАМАС к действиям".

"(...) Арабским режимам будет трудно донести до своего общественного мнения открытые отношения с Израилем, - считает Ассем аль-Омари. - Мы также надеемся, что это подтолкнет израильское общество сделать стратегический выбор в пользу мира, а не колонизации палестинских территорий".

"Посол ОАЭ в Соединенных Штатах недавно высказался в колонке в израильской газете, что аннексия помешает "нормализации" отношений с еврейским государством. ОАЭ действуют с большими предосторожностями: ради регулировки своего балансирования они ратуют за то, чтобы отделить израильско-палестинский конфликт от своих отношений с еврейским государством", - комментирует автор статьи.

"(...) Перед лицом разобщенного арабского мира, который так и не оправился от восстаний 2011 года, две неарабские страны Ближнего Востока, Иран и Турция, стремятся извлечь выгоду из этой аннексии, дабы показаться лучшими защитниками палестинского дела, которое в реальности приходит в упадок., - указывает Мальбрюно.

"Иран направит свой гнев на такие арабские страны, как Саудовская Аравия и Эмираты, которые стремятся нормализовать свои отношения с Израилем", - отмечает исследовательница Ариан Табатабай из Германского фонда Маршалла* (деятельность организации запрещена в РФ).