Путин дергает за ниточки своего собственного плебисцита

(...) "Владимир Путин может, если он этого захочет, переизбраться на пятый и шестой срок, и править до 2036 года. Вчера в России завершилось растянутое на 7 дней всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию 1993 года. За четыре с половиной часа до закрытия избирательных участков сама Центральная избирательная комиссия уже опубликовала результаты этого внеочередного голосования (незаконного, по мнению оппозиции). Таким образом, 73% россиян поддерживают поправки. Ограничение в виде двух последовательных мандатов отменяется и для Владимира Путина происходит обнуление. Только для него, а не для его преемников", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Кампания за поправки была массированной, она проводилась вкупе с празднованием 75-й годовщины победы над нацистами. Владимир Путин во вторник призвал россиян проголосовать за поправки, позируя рядом с огромной статуей солдата. И благодаря эффекту перспективы, выглядел он более масштабным, чем советский бронзовый герой. Никакой кампании против поправок не разрешалось проводить ни по телевидению, ни на улице", - комментирует автор статьи.

"(...) Многочисленные свидетельства показывают - с подтверждающими фотографиями - избирателей, голосующих по два или даже три раза (по интернету и на бумаге; в нескольких консульствах для экспатриантов). (...) На видео, циркулирующем в социальных сетях, видно, как семейная пара обнаружила, что их дедушка уже проголосовал за всю семью, включая детей. Во время скандала глава избирательного участка берет журнал с именами избирателей, закрывает его и заявляет: "Вы это видели? Докажите!" Другое видео показывает, как два сотрудника милиции сломали руку журналисту на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга.

"Власти, похоже, сильно озабочены тем, чтобы добиться высокой явки, необходимой для того, чтобы голосование стало всенародным. Утром последнего дня голосования государство выплатило по 10 тыс. рублей (133 швейцарских франка) всем семьям с детьми. Чтобы набрать как можно больше голосов, по всей стране выросли как грибы десятки тысяч импровизированных избирательных участков. Рядом с супермаркетом, в автобусе, в подъездах зданий, на заводах. Урны для голосования размещались в багажнике машины, на пеньке дерева, без всяких кабин для голосования. Ни само голосование по Конституции, ни наблюдаемые процедуры не соответствуют российскому Избирательному кодексу. Независимое издание "Новая газета" организовала фотоконкурс на самый колоритный выездной избирательный участок. Чтобы заманить избирателя в условиях продолжающейся пандемии, задействовались лотереи, концерты, культурно-развлекательные мероприятия. Россия занимает 4 место в мире среди стран, наиболее пострадавших от пандемии, в ней ежедневно выявляется около 7 тыс. новых случаев заражения", - пишет Le Temps.

"Усердие и неразборчивость в средствах со стороны властей вдохновили на появление такого анекдота:

Мужик подходит к кассе, продавец пробивает продукты:

- Пакет нужен?

- Да.

- Спасибо, что проголосовали за пакет поправок к Конституции Российской Федерации".

"Используются значительные ресурсы, иногда доходящие до принуждения избирателей к голосованию, - указывает автор публикации. - Новостной сайт "Медуза" обнаружил, что власти используют электронную систему, которая позволяет контролировать явку сотрудников десятков крупных государственных компаний ("Почта России", "Ростех", "Ростелеком"), а также частных компаний ("Сибур", "Северсталь").

"(...) Путин использует общественное голосование, чтобы сделать простых людей своими сообщниками в расширении своего правления и санкционировании господства ультраконсервативной идеологии", - расшифровывает подобное усердие Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги.

По мнению политолога Глеба Павловского, который работал на Владимира Путина в 2000-х годах, настоятельное стремление к плебисциту объясняется тем, что "Путин чувствует беспокойство в своем ближнем круге. Он хочет от него отгородиться как бы другой легитимностью. Он теперь будет избран вот таким какими-то народными избирателями, не гражданами. А именно сразу всем народом".