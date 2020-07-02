Грубые методы Путина оправдывают себя

"На голосовании по поправкам в Конституцию Владимир Путин получает желанный результат. Голосование не соответствовало и привычным низким стандартам. Ущерб, нанесенный слабой российской демократии, огромен - и не только потому, что Путин сможет править до конца жизни", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Женщина сидит на краю багажника своей белой машины, перед ней стоит небольшой складной стол и наполненная документами пластиковая коробка; огромный пень с большой стопкой бумаги, рядом с ним - мужчина со штандартом российского президента; в другой части страны посреди спортивной площадки стоят белые пластиковые стулья и садовый стол. Нет, на этих импровизированных площадках России - от Владивостока у Тихого океана до Брянска вблизи украинской границы - не собирают подписи для гражданской инициативы. На самом деле здесь проводится голосование о крупнейшем в истории страны изменении Конституции. Волонтер из местной избирательной комиссии, пластиковый стол, урна для голосования - большего в эти дни и не нужно", - повествует журналист Павел Локшин.

"Всероссийское голосование по новой Конституции, которая практически даст Путину возможность править до конца жизни, не соответствует и привычно низким стандартам. Импровизированные избирательные участки - это символ процедуры, которая принимает в расчет беспрецедентно серьезные нарушения идеи свободных выборов. Последствия могут на десятилетия превратить и без того потерпевшую ущерб российскую демократию в исключительно показное явление", - считает автор статьи.

"Возможным сделала этот избирательный фарс и председательница Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. (...) В том, соответствует ли Памфилова имиджу хранительницы демократических выборов, сомневаются многие. В конце концов, она проводит голосование, которому не разрешено называться "референдумом", хотя именно им оно и является. Причина: российский закон о референдумах запрещает ставить перед избирателями вопрос, на который они не могут дать однозначного ответа. Голосование проводилось по 206 поправкам - начиная от прав животных и заканчивая определением русского языка как языка государствообразующего народа - лишь с одной возможностью ответа: "Да" или "Нет".

"В предварительном отчете НПО "Голос", осуществляющей наблюдение за голосованием, зафиксированы многочисленные нарушения, начиная с растягивания голосования на несколько дней. Это явное нарушение закона, регулирующего внесение поправок в Конституцию. Согласно ему, голосование должно проводиться как минимум через 30 дней после издания указа, определяющего его дату. О дате голосования Путин сообщил 1 июня. То есть все голоса, отданные до 1 июля, не должны считаться".

"К тому же тот, кто отдает свой голос на багажнике автомобиля или на пеньке, не может быть уверенным в том, что его голосование было тайным. Согласно отчету, многие россияне были вынуждены заполнять бюллетень на глазах других избирателей и членов избирательной комиссии. Эти обстоятельства, вероятно, также сказываются на электоральном поведении".

"Еще один побочный эффект голосования на произвольных местах: независимое наблюдение за ним практически невозможно. Вместо него государство делает ставку на якобы сотни тысяч наблюдателей из лояльных государству организаций. Но в действительности, как сообщает НПО, чаще всего их не было на месте. Тем не менее Центральная избирательная комиссия уже вечером в среду сообщила о невероятно высокой явке 62%. Это число также вызывает вопросы у экспертов, ведь на президентских выборах два года назад после подсчета всех голосов оно составило 67,5%".

"На фоне всех этих нарушений едва ли бросается в глаза то, что избирательная комиссия сообщила предварительные результаты еще до окончания голосования в важнейших населенных пунктах европейской части страны. В сущности это явный случай фальсификации результатов выборов. Обычно во время всероссийского голосования предварительный результат объявляется лишь после закрытия последних избирательных участков в Калининграде, то есть после 20:00 по среднеевропейскому времени", - указывает издание.

"(....) Памфилова, руководительница избирательной комиссии, заявила об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования. Это показывает, что голосование, вероятно, станет переломным моментом в истории российской демократии. А Путин, возможно, получит сразу два хороших результата: большинство в поддержку своих поправок в Конституцию, а также успешное испытание новой избирательной системы - с многодневным голосованием, импровизированными избирательными участками и уязвимым перед фальсификацией онлайн-голосованием".

"В будущем в России, возможно, будут голосовать до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат (...)", - заключает Die Welt.