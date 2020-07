2 июля 2020 г. Майкл Макфол | The Washington Post Майкл Макфол: Трамп сделает для Путина все, что угодно. Неудивительно, что он игнорирует российские выплаты за убийства американских солдат "Похоже, президент России Владимир Путин платил повстанцам-талибам* в Афганистане за убийство американских солдат. Приведя, по крайней мере, к одной смерти, а, возможно, и к большему числу, эти российские вознаграждения предположительно дали желаемый результат. Несмотря на то, что эти усилия Путина вселяют глубокое беспокойство, они не вызывают удивления: они следуют четкой схеме игнорирования международных норм, правил и законов - и вынуждают США что-либо предпринять в этом отношении. Путин видит в Соединенных Штатах своего главного врага. Он боится наших демократических ценностей; считает, что мы активно продвигаем эти ценности, чтобы подрывать автократов, в том числе его самого; и питает отвращение к либеральному международному порядку, который, по его мнению, служит американской гегемонии и ослабляет Россию. Эти последние действия направлены на то, чтобы удержать США в тупике в Афганистане", - пишет на страницах The Washington Post Майкл Макфол, бывший посол США в России, директор Института международных исследований Фримана Спольи , научный сотрудник Гуверовского института Стэндфордского университета и обозреватель газеты. "Более тревожным являются ответные меры президента Трампа: никаких мер. И этот ответ также следует паттерну лояльности Путину: президент систематически хвалил Путина, отвергал вмешательство России в выборы 2016 года, никогда не критиковал аннексию Крыма Россией и не изрек ни слова о нарушениях прав человека и усиливающейся автократии в России. Приятие Путина Трампом, несмотря на очевидные издержки для национальной безопасности США, укрепилось. Но этот последний случай проявления безразличия - молчание по поводу убийства американских солдат - это падение на новую глубину", - считает автор публикации. К настоящему моменту мы знаем, чего ожидать от Путина, чей список воинственных действий длинен и все более дерзок (...)", - полагает Макфол, отмечая, что "слабый ответ Трампа на эти действия также соответствует последовательному паттерну": "Его администрация пыталась осуществить соответствующие политические меры, чтобы сдержать и наказать путинский режим - меры, которые сам Трамп стремился ослабить. Администрация была права, отправив "летальную" военную помощь Украине, но Трамп подорвал преимущества этой политики, попросив своего друга и адвоката Руди Джулиани попытаться обусловить получение этой военной помощи несуществующей грязью, которую правительство Украины может нарыть на бывшего вице-президента Джо Байдена. Администрация была права, предоставив новые ресурсы и солдат для НАТО. Но Трамп ослабил единство и готовность НАТО, распекая лидеров союзников, в частности, канцлера Германии Ангелу Меркель, и постоянно рассматривая альянс как вымогательство под предлогом защиты. Трамп, по сообщениям, не участвовал в межведомственном процессе, прежде чем в одиночку принял решение сократить количество американских солдат в Германии. И он приказал существенно сократить американские силы в Сирии, сделав еще один подарок Путину и даже не сообщив об этом своему министру обороны Джиму Мэттису. (Путин получил дополнительное преимущество после отставки Мэттиса в 2018 году из-за этого вопроса)", - уверяет Макфол. "В обмен на все эти подарки Путину Трамп не получил ничего. Бьющая через край преданность президента российскому автократу не принесла никаких положительных результатов национальным интересам США - ни нового договора о контроле над вооружениями, ни помощи в разрешении ухудшающихся отношений с Ираном, ни помощи в борьбе с "Талибаном"*, ни вывода российских войск из Украины, ни освобождения из московской тюрьмы незаслуженно заключенного в тюрьму американца Пола Уилана и никаких привлекательных торговых сделок", - указывает автор публикации. "Тем временем Трамп последовательно пытался подружиться с Путиным, даже когда это считалось политически неразумным, и когда почти вся его администрация выступала против этого подхода. (...) Даже по небольшим вопросам, имеющим мало отношения к американским национальным интересам, Трамп поддержал пропаганду Путина, включая защиту вторжения Советского Союза в Афганистан в 1979 году и предложение, что Черногория может спровоцировать третью мировую войну", - говорится в статье. "Столь же беспокоящим является то, что алиби Трампа на отсутствие реакции на очевидное заказанное Россией убийство американских солдат в Афганистане - это некомпетентность. (...) Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен получает президентскую Суточную разведывательную сводку, как и другие высокопоставленные представители национальной безопасности. Почему никто из них не рассказал Трампу об этих данных с тех пор, как Белый дом узнал о них в прошлом году, особенно прежде, чем он несколько раз позвонил Путину, приглашая его вернуться в "Большую семерку" или объявляя о сокращении американских войск в Германии? В течение тех пяти лет, что я работал в администрации Обамы, президент проверял соответствующие разведданные, прежде чем звонить какому-либо главе государства или принимать какие-либо важные внешнеполитические решения. Этот процесс, кажется, не функционирует в администрации Трампа". (...) "Но даже если Трамп только что узнал о выплатах, он все еще не озвучил, что он предпримет в этом отношении. (...) Трамп не собирается менять свое поведение по отношению к России; он слишком увлечен своим персонализированным подходом к дипломатии и хаотичным процессом принятия решений. Но представьте себе, что еще могут означать еще четыре подобных года для наших военных за границей, наших союзников или нашей национальной безопасности в целом. Нетрудно представить, как Трамп едет в Москву посмотреть ежегодный военный парад 9 мая и отпраздновать окончание Великой Отечественной войны со своим другом Путиным; или отмену санкций в отношении России и отказ от Украины; или пытается вывести США из НАТО. Слабый ответ Трампа на информацию о вознаграждениях - предвестник того, что грядет худшее", - утверждает Майкл Макфол.

*"Талибан" (талибы)- эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The Washington Post