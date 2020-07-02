Только как нам ей об этом сказать?

"Правительство ФРГ убеждено: Россия отправила в Германию наемного убийцу и натравила хакеров на бундестаг. Теперь оно обостряет конфликт с Москвой", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Заказное убийство в сердце Берлина. Хакерская атака на немецкий бундестаг. Иностранный агент, путешествующий по Германии с полным мешком наличных денег, вероятно, с целью вербовки еще одного убийцы. Три истории, которые могли бы произойти в голливудском триллере - и тем не менее случились в центре Германии. Главную роль при этом играет одно государство: Россия. Правительство ФРГ и немецкая юстиция убеждены, что именно Кремль позволяет осуществлять здесь хакерские атаки, стрелять и саботировать".

"Подобной концентрации враждебной активности между Германией и Россией не было с конца холодной войны, - отмечает журналист Хольгер Штарк. - (...) В конфиденциальном анализе немецких спецслужб речь идет о "новой фазе российской активности, направленной на оказание влияния", существующей с 2014 года".

"Правительство ФРГ долгое время уклонялось от болезненных выводов. Но в последние месяцы на закрытых правительственных обсуждениях и в конфиденциальных отчетах обозначились контуры новой, более жесткой политики в отношении России, которая призвана побудить Кремль к уступкам", - говорится в статье.

"В первые месяцы после кибератаки Меркель и ее сотрудники в ведомстве канцлера обсуждали, как им стоит отреагировать. (...) Петер Альтмайер, занимавший тогда должность главы ведомства канцлера, поручил федеральному ведомству по охране конституции и федеральной разведывательной службе составить доклад. Так появился 49-страничный конфиденциальный "Общий анализ" "российской пропаганды, дезинформации и психологических операций" - ведения психологической войны".

"В прошлом Россия отказывалась от громких, привлекающих всеобщее внимание акций в отношении Германии, говорится в анализе, имеющемся в распоряжении Die Zeit. Однако "неожиданная для России реакция федерального правительства и сообщества западных государств на украинский кризис" привела к смене стратегии. С тех пор Россия считает, что она находится в "открытом конфликте с западным миром".

"Спецслужбы определили и того, кто несет ответственность: "центральным пунктом" для координации враждебной активности является, по их мнению, администрация президента в Кремле. То есть Путин".

"То, что такая важная операция, как атака на немецкий парламент, проходила бы без ведома Кремля, исключено, - считает сотрудник немецкой спецслужбы с большим стажем. - Если Путин лично не знал о ней заранее, то он как минимум согласовал ее задним числом". После своего возвращения в Кремль в 2012 году российский президент делает ставку на "новую стратегию конфронтации", говорит Фиона Хилл, которая до украинского скандала Дональда Трампа занималась в Белом доме вопросами Восточной Европы и считается одним из лучших экспертов по России в мире. "А Германия, с точки зрения России, является главной страной в Европе", - отмечает она".

"Однако в конце 2016 года спецслужбы не смогли окончательно доказать, что распоряжение об осуществлении атаки на бундестаг было отдано в Кремле. Альтмайер посчитал анализ спецслужб малоубедительным, министерство иностранных дел побоялось, что его публикация сильно усложнит германо-российские отношения. (...) Поэтому Меркель проглотила свой гнев и совместно со своими министрами решила отправить доклад в сейф", - пишет издание.

"Сегодня же ситуация изменилась. В прошлом году при поддержке ФБР федеральному управлению уголовной полиции (BKA) удалось пошагово воспроизвести, как молодой российский хакер управлял взломом бундестага. В начале мая, спустя пять лет после атаки на бундестаг, почти в тот же день, Верховный суд выдал ордер на арест Дмитрия Бадина".

"Каким бы талантливым Бадин ни был в хищении данных, в защите собственных данных он действовал исключительно неаккуратно. Согласно российской базе данных, он зарегистрировал свой автомобиль по адресу подразделения российской военной спецслужбы ГРУ в Москве. А вблизи российской военной академии он якобы получил несколько штрафов за нарушение правил парковки. Сегодня в BKA считают доказанным, что Бадин является офицером российской военной разведки ГРУ".

"Ордер на арест российского офицера - это редкий, недвусмысленный сигнал. "Теперь мы больше не можем делать вид, будто мы неизвестно, кто кроется за этим", - говорит высокопоставленный сотрудник немецкого правительства".

"Похожим образом развивалось и второе громкое дело - убийство бежавшего в Германию гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенное в августе прошлого года в парке Малый Тиргартен в Берлине. На прошлой неделе генеральный прокурор Петер Франк обвинил в заказе убийства "государственные органы России".

"Наемный убийца Кремля в Берлине - "это позволяет сделать только один вывод: что сегодня Германия рассматривается Россией как место для проведений операций, где можно делать и позволять себе все, что захочется", говорит высокопоставленный немецкий чиновник. Но что могло бы сдержать россиян?".

"(...) Спустя несколько недель после убийства в Берлине люди Меркель обратились по электронной почте к советникам Путина и попросили разъяснений - напрасно. Кремль даже посчитал нужным даже ответить на запрос".

"Следующим шагом немцы объявили двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата, так как россияне, по мнению Берлина, не сотрудничали должным образом. Одновременно в Москву полетел сотрудник немецких органов государственной безопасности и встретился там со своими российскими коллегами. На этот раз россияне пообещали оказать поддержку - однако заявили, что в отношении предполагаемого наемного убийцы произошла путаница. В то же время они бесцеремонно продолжали свои операции: еще в феврале ведомство по охране конституции наблюдало в Гамбурге за другим предполагаемым российским агентом, который, по-видимому, собирался нанять еще одного убийцу, киллер должен был получить 200 тыс. евро".

"Правительство ФРГ больше не может себе позволить терпеть это, - говорит Родерих Кизеветтер, депутат из партии ХДС, занимающийся вопросами внешней политики. - Мы должны продумать дальнейшую высылку дипломатов и проверить запланированное принятие России в Совет Европы". Фиона Хилл, бывшая советница Белого дома, считает, что повлиять на что-либо может лишь совместный европейский ответ. "Единственная реакция, которая действительно ощутима для Путина, это международная реакция", - говорит она".

"Немцы уже сделали первый шаг в этом направлении. Во время одного из кризисных разговоров статс-секретарь Мигель Бергер заявил российскому послу, что Германия будет ходатайствовать о введении санкций против хакера Бадина и других высокопоставленных сотрудников российских спецслужб. Если ЕС утвердит немецкое предложение, Бадин и его начальство больше не смогут посещать ЕС, их имущество в Европе будет заморожено. К гомеопатическим средствам немецкой внешней политики теперь добавляются и более жесткие методы. (...)", - пишет Die Zeit.