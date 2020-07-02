"Северный поток-2" остается проблемой немцев

"Выступая в бундестаге, Герхард Шредер призвал к введению ответных европейских санкций в отношении США из-за "Северного потока". Но на помощь Евросоюза Германия надеяться не может", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Комиссия по экономике обсуждала во время публичного слушания запланированные новые санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" и участвующих в его строительстве фирм и ведомств. (...) Первые санкции американский Конгресс ввел уже в декабре 2019 года. С тех пор строительство трубопровода остановилось в связи с нехваткой трубоукладочного судна".

"По трупоброводу "Северный поток-2" газ должен поступать из России в Германию, и США неоднократно предостерегали от зависимости Германии от России, что на самом деле не является угрозой. Ведь Европа окружена крупными мировыми поставщиками газа, одним из которых является и Россия. А США хотят вывести на рынок ЕС свой собственный газ", - отмечает журналист Михаэль Туманн.

Поддержка новых санкций в США велика, за них в равной степени выступают как республиканцы, так и демократы. "И в том же масштабе, в котором депутаты обоих лагерей в Вашингтоне принимают решение о санкциях в отношении Германии, в стране растет недоверие по отношению к США. Политические лагеря сближаются, что показало и заседание комиссии. Раньше фракции спорили друг с другом о трубопроводе, СДПГ продвигала его, многие депутаты ХДС/ХСС относились скептически, "зеленые" были яростными критиками. Теперь же воцарилось единство в отрицании экстерриториальных санкций. По мнению экспертов, они нарушают международное право".

"Поэтому Герхарду Шредеру почти не пришлось выслушивать критику о своей роли в реализации российских энергетических проектов, и он смог представить комиссии свое требование о введении ответных санкций со стороны ЕС. Санкции в отношении "Северного потока-2" - это лишь начало масштабной политизации торговых отношений, сказал Шредер. Поэтому правительство ФРГ должно оказать давление на Еврокомиссию, чтобы разработать механизм ответных санкций".

"Однако на этом пути многие эксперты не захотели за ним следовать, - передает издание. - Например, Михаэль Хармс, председатель Восточного комитета германской экономики, хотя и выступил в поддержку "наступления" с целью переговоров в Брюсселе и в Конгрессе США, в отношении возможных ответных санкций он остался сдержанным. В целом спорно, возможны ли здесь совместные действия ЕС. В конце концов, Польша агитировала США за введение санкций против "Северного потока-2". А при модернизации в 2019 году европейской газовой директивы, которая ограничивает использование "Северного потока-2" "Газпромом", даже Франция не встала на сторону Германии, хотя в проекте участвует французский концерн".

"Поэтому Германии едва ли стоит ожидать солидарности со стороны всех 27 стран-участниц. Джонатан Хакенбройх из Европейского совета по международным отношениям посоветовал обсуждать в Брюсселе не "Северный поток-2", а экстерриториальные санкции в целом. Отражение этих санкций может стать европейской целью. Однако "Северный поток-2" остается прежде всего проблемой немцев", - заключает издание.